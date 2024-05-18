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Прогноз «Чемпионата» на матч «Динамо» — «Крылья Советов»

Прогноз «Чемпионата» на матч «Динамо» — «Крылья Советов»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»

Ставка: «Динамо» победит и тотал меньше 4.5 гола за 1.92.

Во встречах с «Сочи» и «Балтикой» бело-голубые одержали волевые победы, забив в самой концовке. А ещё в игре с сочинцами Тюкавин забил шедевральный гол пяткой. Характер, смелость! Даже если многое не получается, «Динамо» играет строго на победу. У него появилась адаптивность к стилю соперников и значительно улучшился боевой дух. Когда нужно отыграться и дожать соперника, Личка взвинчивает темп. Если же необходимо сыграть аккуратно, то чешский специалист прибегает к прагматизму, как это было в недавней встрече с «Зенитом».

В предстоящей игре аккуратность москвичам точно не помешает. «Крылья Советов» нестабильны, но они являются весьма опасным соперником. Хотя травмы и нехватка реальной мотивации проявляются. «Крылья Советов» постоянно теряют очки и спускаются в нижнюю часть турнирной таблицы РПЛ. Они занимают восьмое место.

Самарцы выиграли только 3 из 11 последних матчей в чемпионате России, причём в двух из трёх случаев они победили аутсайдеров. Зато вничью подопечные Осинькина сыграли с «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Как видно, лидерам они умеют оказывать достойное сопротивление.

Большое количество поражений и невнятные выступления можно объяснить тем, что ведущие футболисты «Крыльев Советов» ещё не набрали форму после травм. В минувшем туре РПЛ самарцы, ничего толком не показав, уступили воодушевлённому сменой тренера «Ахмату» (0:2). Поставить на то, что «Динамо» победит «Крылья Советов» и тотал составит меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. У самарцев сильно ухудшилась результативность. В последних 13 встречах в чемпионате России они забили только восемь мячей.

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