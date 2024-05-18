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Латвия — Швеция: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею

Латвия — Швеция: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Латвия — Швеция.

Ставка: победа Швеции с форой (-3) за 2.30.

«Сборная Латвии реально борется за выход в плей-офф. После четырёх матчей у подопечных Харийса Витолиньша семь очков в четырёх матчах и четвёртое текущее место, которое является пропуском в четвертьфинал. А своё первое поражение на турнире латвийцы потерпели в предыдущей игре от Германии — 1:8 (шайбу Маркуса Колмуса сложно в данном случае назвать голом престижа), до этого они побеждали, всякий раз с трудом, Казахстан (2:0), Францию (3:2 ОТ) и Польшу (5:4 ОТ).

Сборная Швеции уверенно возглавляет группу В, выиграв все четыре матча в основное время. И вряд ли лидерству «Тре Крунур» хоть что-то угрожает. В последнем поединке шведы спокойно обыграли Казахстан — 3:1. Победная шайба в активе Линуса Юханссона.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
1-й период
0 : 2
Швеция
0:1 Далин (Олофссон) – 04:50     0:2 Бродин (Юханссон, Кемпе) – 06:57    

На прошлом ЧМ Швеция неожиданно уступила Латвии — 1:3. В третий раз за последние 14 матчей. Вряд ли в этот раз такое возможно», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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