«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3.5 гола за 2.25.

«Локомотив» неплохо проводит весенний отрезок сезона, хотя команде не хватает стабильности. Тем не менее в последних пяти турах железнодорожники набрали 10 очков. Они наладили игру в атаке и надёжны в обороне. Весьма вероятно, что на результатах положительно сказалось доверие главного тренера Михаила Галактионова молодым футболистам. В минувшей встрече с «Оренбургом» именно молодёжь сделала результат и обеспечила победу в выездном матче (2:0). Забитыми мячами отметились 18-летний Алексей Батраков и 23-летний Александр Сильянов.

В свою очередь, «Факел» сосредоточен исключительно на борьбе за сохранение места в РПЛ. У команды из Воронежа продолжается безвыигрышная серия из восьми матчей, в ходе которой она набрала только четыре очка.

Таким образом, «Факел» за два тура до окончания сезона РПЛ находится на 11-м месте, набрав 29 очков. Вот только расслабляться подопечным Игоря Черевченко рано. Дело в том, что ещё у трёх команд — «Пари НН», «Урала» и «Оренбурга» — столько же очков.

Глобальной проблемой «Факела» в этом сезоне стала атака. Удивительное дело, но воронежцы забили всего 20 мячей в 28 турах РПЛ. У них не получается развивать позиционное нападение, а контратакам не хватает остроты. Поэтому довольно предсказуемо «огнеопасные» делают акцент исключительно на обороне, хотя всё равно часто допускают ошибки.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов придерживается атакующей схемы, максимально используя мотивацию и настрой молодых игроков. «Факел» в беде, и пока непонятно, как тренер собирается решать проблему с неработающей атакой.

Вряд ли воронежцы сумеют справиться с изобретательным нападением железнодорожников, поэтому рассмотрим ставку на победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.