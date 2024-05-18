Александр Усик — Тайсон Фьюри: где пройдёт бой

Большой боксёрский турнир Ring of Fire состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а его главным событием станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Напомним, Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 0:05 мск.

В России показывать турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Александр Усик не планируется.

Букмекеры не видят явного фаворита, однако отдают минимальное предпочтение Усику и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.88. Шансы Фьюри оценили в 2.07. Ничья идёт с коэффициентом 15.0.

Эксперты склоняются к тому, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 11.5 раунда принимают за 1.39, а тотал меньше 11.5 раунда оценён в 2.88.

Если Тайсон одержит победу нокаутом, сыграет коэффициент 4.70.