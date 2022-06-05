Беларусь — Азербайджан. Без Лисаковича не получится

6 июня состоится матч Лиги наций Беларусь — Азербайджан. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Азербайджана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех сборной Беларуси оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Беларусь — Азербайджан 6 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Беларуси, как и на гол Азербайджана, дают одинаковый коэффициент 1.45. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.17.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Беларусь — Азербайджан (06.06.2022)

В предстоящем матче встречаются две команды, переживающие крайне непростые времена. Беларусь подходит к матчу с Азербайджаном, имея за плечами восемь поражений в официальных матчах подряд. Азербайджанцы же имеют серию из 13 официальных матчей без побед. Многовато плохих результатов. Что у тех, что у других.

Последняя победа белорусов в официальном матче случилась в марте 2021 года в игре с Эстонией. Хотя в ответной встрече, сыгранной осенью, эстонцы взяли реванш, выиграв со счётом 1:0. Это поражение отбросило сборную Беларуси на последнее место в отборочной группе на чемпионат мира.



Кроме того, в 2021 году Беларусь по два раза проиграла Бельгии (0:8 и 0:1), Уэльсу (2:3 и 1:5) и Чехии (0:2 и 1:5). Возможно, в какой-то из этих встреч и смогла бы зацепить очки. Однако все они после введённых против белорусской авиаотрасли санкций были сыграны либо в гостях, либо на нейтральном поле при пустых трибунах.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

При этом в товарищеских матчах у белорусов дела идут куда лучше – три победы подряд. С другой стороны, это можно списать на уровень соперников, представляющих Азиатскую конфедерацию – Иорданию, Индию и Бахрейн. Хотя возврат к матчам под эгидой УЕФА вновь заставил загрустить немногочисленных белорусских болельщиков.



Впрочем, мало кто надеялся, что парням Георгия Кондратьева удастся зацепить очки в матче со сборной Словакии. Итоговый счёт 0:1 хоть и оказался в целом справедлив, но был вписан в летопись «достойных поражений», о которых не вспомнят уже на следующий день.

У сборной Азербайджана дела на международной арене не шибко лучше. Последняя победа в официальном матче случилась 8 сентября 2020 года. Тогда в Никосии в матче Лиги наций был обыгран Кипр, благодаря чему именно киприоты пережили стресс стыковых матчей на понижение в турнире.



Азербайджан же в 13 последующих официальных матчей девять раз проиграл и четырежды сыграл вничью. В актив итальянскому тренеру Джанни Де Бьязи можно занести разве что относительно статусную ничью в Ирландии. Однако это очко стало единственным в прошедшем отборе на чемпионат мира.



Старт нового сезона Лиги наций мог стать перезагрузкой для сборной Азербайджана, но первый же матч поверг азербайджанских болельщиков в уныние. Принципиальный соперник в лице сборной Казахстана одержал победу со счётом 2:0, потратив на это всего два удара в створ ворот. И, надо признать, очень красивых удара. Вот только «милли» от этого не легче.

Не блистает Азербайджан и в товарищеских матчах – всего одна победа за последние восемь игр. Скромно. Интересно, что это была победа как раз над сборной Беларуси в Минске (2:1). К слову, тогда Георгий Кондратьев выставил экспериментальный состав, в котором было много дебютантов сборной.



Нынешний состав сборной Беларуси тоже далёк от оптимального, и в нём не хватает примерно половины фамилий, которые пытались справиться со сборной Уэльса в ноябре прошлого года. Вратарь Сергей Черник потерял доверие тренерского штаба. Ещё несколько игроков по разным спортивным и неспортивным причинам лишились игровой практики в клубах.



Роман Юзепчук, Александр Селява и Никита Корзун не смогут проявить свои бойцовские качества по причине травм. А главная звезда современной сборной Беларуси – нападающий Виталий Лисакович из казанского «Рубина» – вовсе проигнорировал интерес главного тренера к его кандидатуре.



У сборной Азербайджана таких проблем с составом нет. Есть только небольшие дискуссионные моменты, как, например, невызов лучшего бомбардира чемпионата страны из числа владельцев азербайджанского паспорта Филипа Озобича. Игрок вообще-то забил 11 голов за 24 матча в завершившемся сезоне.



Впрочем, за девять матчей в составе сборной Азербайджана уроженец Хорватии так и не смог отличиться. Но не блистали и новые соотечественники Озобича. За эти девять матчей, сыгранных с сентября прошлого года по март нынешнего, Азербайджан забил всего девять голов.

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Столь же плохо в наступательных действиях смотрятся и белорусы, которые за последние полтора года забили больше одного мяча только трём командам – Эстонии, Уэльсу и Индии. Любопытно, что при этом без гола покидали поле лишь шесть раз за последние 14 матчей.



Конечно, может быть, и в этот раз белорусской команде после не самого страшного поражения от Словакии удастся забить гол. Но слишком высокой результативности от матча мы бы ждать не стали. Ставка на тотал меньше 1.5 гола в матче оценивается коэффициентом 2.47. Пожалуй, можно рискнуть.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Беларусь — Азербайджан 6 июня 2022 года

Несмотря на то что матч проходит на нейтральном поле, сборная Беларуси всё равно имеет небольшое преимущество перед гостями. Белорусы уже опробовали газон в матче со сборной Словакии и имели ещё несколько дней, чтобы адаптироваться к месту. Намного более важный вопрос – сумели ли адаптироваться друг к другу игроки сборной после некоторого обновления состава. Пока ответ видится отрицательным, поэтому оставляем возможным вариантом, что исход матча решит максимум один гол. Необязательно красивый.



Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.47.

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