Хорватия — Франция. Карим Бензема сделает россиянам приятно

6 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Хорватия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хорватов оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Хорватия — Франция (06.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато стартовала Лига наций. На 6 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч второго тура. В одной из них на стадионе «Полюд» в Сплите померяются силами Хорватия и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии потерпела разгромное поражение от Австрии (0:3). Все три мяча оппонент забил до того, как Златко Далич принял решение выпустить на поле лидера национальной команды — Луку Модрича (до 58-й минуты). Затем хорваты перехватили инициативу, но было уже поздно.



После неудачи Далич извинился перед болельщиками. Однако не безразличен ли наставнику результат? По матчу первого тура Лиги наций сложилось впечатление, что его подопечные попросту готовятся к грядущему розыгрышу мундиаля. Играют не в полную силу, выкладываются далеко не в каждом моменте.



В прошлогоднем розыгрыше турнира хорваты тоже ставили в приоритет другие соревнования. По итогу за шесть встреч группового этапа Лиги наций одержали только одну победу — над Швецией (2:1). В остальных матчах потерпели поражения, в том числе от Франции (2:4 и 1:2). Главный козырь — Лука Модрич — также регулярно оставался на скамейке запасных.

Зато после этого сборная Хорватии без особого труда квалифицировалась на грядущий мундиаль, который состоится в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. За 10 туров отборочного цикла потерпела лишь одно поражение — от Словении (0:1). Вничью сыграла с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В остальных матчах одержала победы. В том числе не пустила россиян на первое место в группе и лишила возможности напрямую попасть на ЧМ.

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Французы в матче первого тура Лиги наций тоже добыли неудовлетворительный результат — потерпели поражение от Дании (1:2). Чаще владели мячом, нанесли больше ударов и даже открыли счёт. На 51-й минуте забил Карим Бензема. Однако удержать комфортные цифры на табло не получилось.

На 61-й минуте защитник сборной Франции Рафаэль Варан получил травму и покинул поле. Через семь минут после этого нападающий соперника Андреас Корнелиус сравнял счёт. Он же стал и автором победного мяча, который был забит на 86-й минуте матча. Также из строя выбыл результативный нападающий французов Килиан Мбаппе.



Теперь все надежды синих возлагаются на Карима Бензема. Впрочем, особо волноваться не стоит. Форвард провёл отличный сезон на клубном уровне за мадридский «Реал»: стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов и выиграл Суперкубок Испании. Забил более 40 мячей во всех официальных соревнованиях и отдал 15 голевых передач.



Не без его помощи французы сумели выиграть Лигу наций в прошлом году. В полуфинале была обыграна Бельгия (3:2), а в финале — Испания (2:1). В обоих случаях Бензема порадовал результативными действиями. В нынешнем розыгрыше турнира тоже не бездействует, о чём свидетельствует забитый мяч датчанам.

Очевидно, Бензема находится в отличной форме. С мотивацией у французов тоже вроде бы порядок. В недавнем интервью Дидье Дешам заявил, что планирует выиграть группу и выйти в финал Лиги наций. Аппетит у тренера хороший. Впрочем, имеющиеся ресурсы позволяют рассчитывать на такой исход. В том числе и в матче с хорватами. Проверим П2 за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года

Сборная Хорватии, судя по всему, не сконцентрирована на достижении успеха в соревновании. Разгромное поражение в матче первого тура и прошлогодние неудачи говорят о многом. Вероятно, она копит силы и готовится к предстоящему розыгрышу мундиаля. Франция же относится к Лиге наций более ответственно. Дополнительная мотивация ей не требуется. Плюс наличие в арсенале Бензема даёт солидную фору. Несмотря на то что Мбаппе и Варан угодили в лазарет, гости выглядят фаворитами.



Ставка: победа Франции за коэффициент 2.05.

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