Дерек Чисора — Кубрат Пулев. Песок не посыплется! Болгарин покажет бросок Кобры

9 июля состоится бой в тяжёлом весе между Дереком Чисорой и Кубратом Пулевым. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом болгарина: поставить на победу Пулева в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех Чисоры оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 12.00.

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Коэффициенты букмекеров на бой в тяжёлом весе Дерек Чисора – Кубрат Пулев 9 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч-реванш пройдёт всё отведённое время: коэффициент на тотал меньше 11.5 раунда составляет 2.44, а на тотал больше 11.5 раунда – 1.53. Наиболее вероятным окончанием боя эксперты видят победу единогласным решением судей за 2.30. Поставить на победу техническим нокаутом можно с коэффициентом 2.75, а за победу раздельным решением судей дают 6.50.

Анализ и прогноз на бой-реванш в тяжёлом весе Дерек Чисора — Кубрат Пулев (09.07.2022)

Одним из главных боксёрских боёв на этой неделе станет реванш двух ветеранов тяжёлого веса. Дерек Чисора дерётся в профессионалах с 2007 года, ему уже 38 лет. Кубрат Пулев по прозвищу Кобра ещё старше — ему 41. Болгарин на высоком уровне выступает с 2009 года. Оба в своё время приближались к главным поясам в своём весе, но так и не смогли их завоевать. А сейчас лучшие годы позади.

Чисора на три года моложе своего соперника, но это не значит, что он будет свежее. Британец провёл в тяжёлом весе гораздо больше боёв, принял куда больше урона. Во многом из-за своей агрессивной манеры ведения боя. В двух последних битвах с Усиком и Паркером Чисора слишком сильно проседал ближе к концу. Вообще, он никогда не отличался выносливостью, а с возрастом она не становится лучше.

Дерек ударно провёл 2019 год, добыв три победы. В том числе над крепкими Артуром Шпилькой и Дэвидом Прайсом. После нескольких лет чередования побед с поражениями показалось, что британец обрёл вторую молодость. Но она оказалась быстротечной. Чисора сбавил темп, начал проводить всего по одному бою в год, но успеха не добился, дважды проиграв решением судей.

Кубрат Пулев, в отличие от соперника, в своей профессиональной карьере проигрывал лишь дважды – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Если поражение украинцу уже успело стереться из памяти, то бой с Джошуа был совсем недавно. Причём ничего реально хорошего Пулев не показал. Кроме того, что из настоящей элиты тяжёлого веса его можно окончательно списывать.

Баловство с Фрэнком Миром не вызвало ничего, кроме удивления. Бой с Джерри Форрестом болгарин провёл мощно, но это совсем другой уровень оппозиции. Складывается впечатление, что Пулев решил просто заработать на старость, если пояс ему больше не светит. Даже бой с Чисорой Кубрат принял на коротком уведомлении, что для него несвойственно. Болгарин любит осторожничать.

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Нельзя обойти вниманием и первый бой Чисоры с Пулевым. Он состоялся шесть лет назад, а на кону был титул чемпиона Европы по версии EBU. Британец в своём стиле ярко начал, но не смог выдержать такой темп даже до середины боя. Чисора больше ориентировался на корпусе соперника, а его работа по верхнему этажу выглядела сумбурно.

Пулев уверенно отстреливался джебами и большую часть поединка явно превосходил оппонента, пока удары по корпусу не замедлили его, сделав более лёгкой мишенью. К несчастью для Чисоры, было уже поздно На тот момент его запал окончательно иссяк, так что болгарин уверенно довёл бой до конца и победил решением судей. Правда, раздельным — один эксперт умудрился рассмотреть 115-113 в пользу Чисоры, чем очень удивил.

Велика вероятность того, что реванш пройдёт в схожем стиле. Чисора за прошедшие шесть лет свой стиль не менял, от него снова стоит ждать много агрессии и мало техники. Плюс попытки решить всё в начальных раундах. Пулев с годами стал только осторожнее, он не пойдёт на поводу у британца. Связка «джеб-джеб-прямой» для болгарина — это ставка на любой бой. Менять планы на пятом десятке он тоже не будет.

Прогноз и ставки на бой в тяжёлом весе Дерек Чисора — Кубрат Пулев 9 июля 2022 года

Букмекеры считают болгарина явным фаворитом, и на него действительно можно было бы поставить, если бы не низкий коэффициент. Если говорить о методе победы, то тут решение судей нам кажется намного вероятнее любого другого. Вырубить Пулева — задача не из лёгких, а сам он не всегда идёт за нокаутом, предпочитая в спокойном темпе перебить соперника по очкам. Да, в тяжёлом весе всё может решить один удар и одна ошибка, но это не сработало в первом бою, когда оба боксёра были гораздо свежее и моложе. Скорее всего, не сработает и сейчас.

Ставка: победа Кубрата Пулева решением судей за 2.47.

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