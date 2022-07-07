«Химки» — «Сочи». Юран и Глушаков от души нагрузят сочинцев

У «Сочи» в календаре сперва ЦСКА Федотова, а менее чем через день — «Химки».

8 июля состоится товарищеский матч «Химки» — «Сочи». Начало игры — не ранее 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Химок» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Химки» — «Сочи» 8 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Химки» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. На гол хозяев дают коэффициент 1.39. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.15. На то, что обе команды не сумеют отличиться, дают коэффициент 2.04. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.68.

«Химки» — «Сочи»: прогноз и анализ товарищеского матча (08.07.2022)

До старта РПЛ остаётся чуть больше недели, а пока подготовка команд к новому сезону идёт полным ходом. Порадоваться болельщики могут товарищеским встречам. На 8 июля запланирован матч между «Химками» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки», начало — в 12:00 мск. Будет весьма интересно.

Химчане в прошлом сезоне сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» по сумме двух встреч со счётом 3:1. Правда, 13-е место и 32 балла после 30 туров — показатель весьма плачевный. Плюс клуб провёл лишь один товарищеский матч с московским «Велесом», счёт 0:0. А ведь оппонент играет в Первой лиге, уровень которой заметно ниже.

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Увы, такой результат хорошим назвать трудно. Впрочем, клуб готовится к новому сезону. Особой прыти на трансферном рынке не видно, но и без движения руководство не сидит. Проявляет интерес к Аязу Галиеву из «Арсенала», а также к Александру Ломовицкому из «Рубина» и Остону Урунову из «Спартака». Это может усилить состав на будущий сезон.

«Сочи» же в прошлом сезоне, как мы помним, достиг немалого успеха в РПЛ. Стал серебряным призёром с 56 баллами в 30 играх. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстал лишь на три балла. Весьма удачный сезон под предводительством Владимира Федотова. Сочинским фанатам наверняка жаль, что после двух лет в клубе специалист решил перейти в столичный ЦСКА.

С 20 июня главным тренером «Сочи» стал бывший тренер «Енисея» — Вадим Гаранин. Единственная проблема в том, что у специалиста пока нет профессиональной лицензии, но получение в процессе. А маленький стаж в два года не пугает руководство, ведь в прошлой команде Гаранин с момента назначения имел восемь побед в первых девяти встречах. А за всю весну — три поражения. Плюс уместно вспомнить про разгромные победы в матчах с «Локомотивом» и «Рубином» в Кубке России.

Главным тренером же пока официально выступает Александр Точилин. Клуб провёл две товарищеские встречи: проиграл «Зениту» по пенальти, а следом одолел «Нижний Новгород» (тоже в серии послематчевых ударов). Впереди ещё матч с ЦСКА. Встреча с бывшим главным тренером пройдёт 7 июля, а потом меньше чем через день будет игра с «Химками». Восстановиться будет трудно.

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Очные встречи соперников были частыми. Сыграли 15 раз, «Химки» одержали лишь четыре победы при пяти ничьих и шести поражениях. Статистика интересная. Выделить фаворита сложно, хотя и уровень по прошлому сезону лучше у «Сочи». Да и товарищеские матчи проходят с командами РПЛ, в отличие от химчан, которые не самым выразительным образом сыграли с представителем второго по силе дивизиона.

В то же время у гостей матч с ЦСКА. Соперник силён, во главе Владимир Федотов, который прекрасно знает бывшую команду. Сочинцам будет очень трудно, особенно учитывая позднее время. Так что у химчан есть шансы насолить новому тренеру «Сочи». Правда, говорить о явном преимуществе не стоит. Думается, можно взять «обе забьют», коэффициент терпимый — 1.68.

При этом голевого парада не ждём. Соперники в очных встречах нечасто этим радовали. Кроме того, по прошлому сезону защита «Сочи» выглядит лучше. Пропустили сочинцы тогда лишь 30 мячей за 30 игр. «Химки» достали из сетки своих ворот 47 мячей. Важно и то, что в товарищеских играх «Сочи» смотрелся весьма неплохо. Даже при двух встречах менее чем за два дня гости могут при помощи ротации показать интересный футбол.

Несмотря на уход Матео Кассьерры, который забил 14 мячей и отдал четыре передачи в 22 играх прошлого сезона, сочинцы вполне могут забить и сами. Клуб сохранил костяк. Вернулись из аренды Максим Барсов и Иван Миладинович, куплен Владислав Сарвели из «Крыльев Советов». Тот же Кристиан Нобоа в обойме, есть Жоаозиньо.

Однако у «Химок» тоже есть кому забивать. Денис Глушаков оформил 10 мячей и отдал две передачи в 27 играх прошлого сезона, Илья Кухарчук забил пять мячей и отдал четыре передачи в 29 играх. В сумме со свежестью на фоне оппонента это может сыграть свою роль и помочь подмосковной команде.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Химки» — «Сочи» 8 июля 2022 года

«Химки» остались в РПЛ, но уровень команды оставляет желать лучшего. «Сочи» отменно провёл прошлый сезон, однако произошли смена тренера и потеря некоторых лидеров. Хотя по составу и мастерству таких проблем нет, плюс товарищеские матчи прошли весьма неплохо. На фоне оппонента выглядят сильнее. В очных встречах фаворита выделить трудно. И всё же мы бы ждали голов с обеих сторон. У сочинцев игра 7 июля с ЦСКА, быстро восстановиться не получится. Так что шансы у химчан будут.

Ставка: обе забьют за 1.68.

Прогноз с коэффициентом 11.50 на матч «Химки» — «Сочи».

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