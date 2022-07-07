Ник Кирьос — Рафаэль Надаль. Скандалист лишит Рафу «Сезонного шлема»? Посмотрим!

8 июля Ник Кирьос и Рафаэль Надаль сыграют в полуфинальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение австралийцу, коэффициент на его победу составляет 1.70. На успех испанца можно поставить в букмекерских конторах за 2.17.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ник Кирьос — Рафаэль Надаль 8 июля 2022 года

Аналитики уверены, что полуфинальный матч турнира в Уимблдоне Ник Кирьос — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.61, а тотал меньше 38.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.26. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Ник Кирьос — Рафаэль Надаль (08.07.2022)

Самый знаменитый теннисный турнир выходит на финишную прямую. На 8 июля запланирован интереснейший полуфинальный матч Уимблдона, в котором померяются силами Ник Кирьос и Рафаэль Надаль. На предыдущей стадии соревнования австралиец одержал победу над Кристьяном Гариным, а испанец обыграл Тейлора Фритца.

Противостояние с Фритцем у Надаля почти сразу не заладилось. Испанец не лучшим образом использовал собственную подачу, что позволило американцу выиграть первый сет. Как выяснилось позднее, сыграть лучше Рафе помешало повреждение мышц живота. В середине второй партии теннисист вызвал врача на корт.

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В этот момент присутствовавший на матче отец Рафы активно жестикулировал, прося сына досрочно закончить матч и покинуть поле сражения. Однако после общения с доктором и получения медицинской помощи Король грунта принял решение играть до конца. В результате довёл встречу, в которой проигрывал 0-1 и 1-2 по сетам, до пятой партии и вырвал победу на тай-брейке.



В очередной раз 22-кратный чемпион ТБШ восхитил стальным характером, стремлением к достижению цели и мастерством. Как мы помним, в этом сезоне он уже выиграл два мэйджора — Australian Open и «Ролан Гаррос». Причём в обоих случаях испытывал проблемы со здоровьем. Сможет ли совершить ещё один подвиг и преуспеть на Уимблдоне?

Пока что участие знаменитого испанца в полуфинале под вопросом. В одном из интервью он заявил, что привык терпеть боль и играть с проблемами. Но также отметил, что здоровье важнее победы на лондонском турнире «Большого шлема». Как бы там ни было, желаем Рафе скорейшего выздоровления.



Впрочем, без боя 36-летний спортсмен вряд ли сдастся. За текущий сезон он потерпел пока только три поражения. Первое от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса, второе — от Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала в Мадриде. Также уступил Денису Шаповалову в третьем круге турнира в Риме.



При этом неудачам есть логическое объяснение. В Индиан-Уэллсе Рафаэль играл с трещиной в ребре. Для восстановления от травмы он взял длительный перерыв, пропустив «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло, а также его любимый ATP-500 в Барселоне. Простой отразился на результатах выступлений в Мадриде и Риме.

А в какой форме подходит Ник Кирьос к предстоящему матчу? Стоит заметить, что австралиец очень силён на травяных кортах. Однако путь к полуфиналу Уимблдона у него тоже получился весьма энергозатратным. Всё пошло наперекосяк ещё перед мэйджором в Великобритании на травяных турнирах в Штутгарте, Галле и на Мальорке.



В первых двух соревнованиях категории ATP Ник добрался до полуфиналов, где потерпел поражения от Энди Маррея (6:7, 2:6) и Хуберта Хуркача (6:4, 6:7, 6:7) соответственно. А вот в Испании столкнулся с той же проблемой, что и Надаль, — повредил мышцы живота. В конце концов, снялся, отказавшись от участия в матче второго круга с Роберто Баутиста-Агутом.

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Затем в матче первого круга Уимблдона Кирьос чуть не проиграл 22-летнему Полу Джаббу. Встреча затянулась до пяти партий. Австралийцу повезло, что неопытный британец реализовал только два брейк-пойнта из 13. Идентичные проблемы возникли в матче четвёртого круга мэйджора с 20-летним Брэндоном Накашимой (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2).



Зато на других стадиях Ник выступил на порядок лучше. Уверенно обыграл Филипа Краиновича и Кристьяна Гарина, а также разделался с топовым Стефаносом Циципасом. Встреча получилась упорной и продлилась 3 часа 17 минут, но австралиец отдал оппоненту только одну партию.



Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. С одной стороны, Рафа обладает стальным характером и невероятным мастерством. Раненый лев всё равно опасен. Если уж молодые, неопытные теннисисты сумели навязать борьбу Кирьосу, то и знаменитый испанец наверняка даст бой.

В его коллекции пребывают два трофея лондонского мэйджора, в то время как австралиец впервые в карьере добрался до полуфинала Уимблдона. Хватит ли нервов? История очных встреч также на стороне испанца: в шести встречах из девяти он одержал верх.



С другой стороны, с травмами шутки плохи. Плюс Кирьос любит травяное покрытие, здорово на нём выступает и не гнушается провоцировать соперников. Встреча обещает получиться упорной и очень интересной. Возьмём тотал больше 39.5 гейма за коэффициент 1.71.

Прогноз и ставка на полуфинал Уимблдона Ник Кирьос — Рафаэль Надаль 8 июля 2022 года

Предстоящий матч наверняка получится завораживающим и затянется на длительный промежуток времени. У Ника Кирьоса есть несколько преимуществ. Травяное покрытие и травма испанца играют ему на руку. Но списывать со счетов Рафаэля Надаля, который продолжает выступать через боль и демонстрировать невероятный уровень игры, на наш взгляд, тоже не стоит. На его стороне опыт, мастерство и история очных встреч. Думается, противостояние будет эпичным.



Ставка: тотал больше 39.5 гейма за коэффициент 1.71.

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