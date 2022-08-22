СКА — «Северсталь». Роман Ротенберг — настоящий фанат хоккея!

Новичок СКА заявил о том, что Ротенберг хочет выиграть каждый матч. Не помешает даже Андрей Разин.

23 августа состоится товарищеский матч СКА — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех череповчан оценён экспертами в 4.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Северсталь» 23 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч СКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Заключить пари на «обе забьют в каждом периоде» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 12.50.

Анализ и прогноз на товарищеский матч СКА Санкт-Петербург — «Северсталь» Череповец (23.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на противостояние товарищеского соревнования — Турнира имени Николая Пучкова. 23 августа на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге померяются силами местный СКА и «Северсталь».

Минувший сезон СКА провёл весьма прилично. Занял первое место в Западной конференции, а также добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в равной борьбе московскому ЦСКА. Возникает резонный вопрос — а сможет ли он в новом сезоне достичь большего? На наш взгляд, это весьма вероятно!

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Безусловно, уход легионеров и нескольких основообразующих игроков — Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова — поставил Романа Ротенберга в неудобное положение. Однако наставник и его тренерский штаб, состоящий из опытных Альберта Лещёва, Константина Шафранова, Сергея Зубова и Евгения Корешкова, не растерялись.



Задействуя приобретённых в межсезонье игроков, в том числе талантливого Александра Никишина и одного из самых сильных защитников КХЛ Михаила Пашнина, они неплохо пошумели в Сочи. За шесть товарищеских противостояний (пять из них в Sochi Hockey Open) петербуржцы потерпели лишь одно поражение — от «Авангарда» (1:3).

В остальных встречах подопечные Романа Ротенберга одержали победы в основное время. После поражения от «Авангарда» 41-летний наставник отметил, что задача на матч стояла только победить. Любопытно, ведь многие другие специалисты зачастую не обращают внимания на результаты предсезонных матчей.

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К числу таковых относится и главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Перед первой игрой на сборах наставник чётко дал понять, что его не беспокоят итоги товарищеских встреч. Наставник сконцентрировался на оттачивании технических навыков своих подопечных, а также на активном развитии молодёжи. В этом есть смысл.

В результате за пять проведённых товарищеских встреч (три из них в Кубке Республики Башкортостан) череповчане одержали только две победы — над «Локомотивом» (3:2) и минским «Динамо» (3:2 Б). Поражения же потерпели от подмосковного «Витязя» (3:4 ОТ), московского «Динамо» (4:5) и уфимского «Салавата Юлаева» (2:5). Пропустили очень много — 18 шайб за пять игр.



В КХЛ Алексей Разин вряд ли допустит подобное. Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки его подопечные заняли пятое место в Западной конференции. За 49 встреч череповчане набрали 63 очка, опередив «Локомотив» и «Спартак». А в первом раунде Кубка Гагарина они едва не выбили московское «Динамо» Алексея Кудашова (3-4).



За столь впечатляющие результаты и тактическое превосходство над многими другими специалистами Разин даже удостоился вызова в сборную России, где выполнял роль помощника главного тренера и консультанта. Как бы там ни было, хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Грядущий матч состоится в Санкт-Петербурге, что даёт армейцам преимущество в виде поддержки болельщиков. Кроме того, несмотря на неразбериху с военным билетом, за них продолжает играть техничный Михаил Воробьёв. Также восстановился от травмы и отметился забитой шайбой в недавнем товарищеском матче с «Сочи» талантливый нападающий СКА Захар Бардаков.

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В одном из интервью ранее упомянутый новичок петербургских армейцев Михаил Пашнин отметил, что Роман Ротенберг – настоящий фанат хоккея. Защитник заявил о том, что специалист хочет выиграть каждый матч. Заявление Ротенберга после встречи с «Авангардом» лишь добавляет уверенности в этом. Думается, в этот раз красно-синие одержат результативную победу.

СКА — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч турнира имени Николая Пучкова 23 августа 2022 года

У СКА более серьёзный подход к товарищеским матчам, а потому лучше результаты предсезонных сборов. По итогам минувшего сезона петербуржцы достигли лучших результатов в КХЛ, что говорит об их классовом превосходстве. «Северсталь» во всех недавних товарищеских встречах пропустила много. Думается, потерпит ещё одно поражение и вновь получит в свою сетку немало шайб.



Ставка: победа СКА и тотал 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

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