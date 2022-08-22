Дзюба дебютирует в Турции, «МЮ» — «Ливерпуль», Касаткина в Гранби: что смотреть 22 августа

Последний месяц лета выходит на финишную прямую, скоро осень. Уже полностью вернулся топовый европейский футбол. Клубы КХЛ с помощью товарищеских игр и дружеских турниров готовятся к старту нового сезона, а теннисные состязания гремят вовсю. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 22 августа.

Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.

На что ставить в футболе 22 августа

Сегодня завершится программа 3-го тура чемпионата Англии. Честь выпала «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Вывеска шикарная, даже несмотря на то, что принципиальное противостояние в последнее время стало односторонним. В этот раз манкунианцы постараются выиграть, доказывать команде Эрика тен Хага есть что. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Также следим за итальянской Серией А. Сегодня завершится программа 2-го тура. В 19:30 мск стартует матч «Рома» — «Кремонезе», а в 21:45 мск начнут выяснять отношения «Сампдория» и «Ювентус». Римляне выглядят на старте бодро, обыграли в экономном режиме «Салернитану» и наверняка будут прибавлять. Туринцы разгромили «Сассуоло», но остались без травмированного Ди Марии.

Таблица РПЛ после 6-го тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» и ЦСКА — в тройке.

Кроме того, сегодня готовится дебютировать за турецкий «Адана Демирспор» Артём Дзюба. Экс-форвард «Зенита» находится в хорошей форме, даже несмотря на то, что находился без клуба около трёх месяцев. Россиянин провёл тренировку с новой командой и уже был включён в заявку на сезон. Ждём появления на поле в сегодняшней игре с «Фенербахче», которая стартует в 21:45 мск.

На что ставить в хоккее 22 августа

Сегодня состоится один-единственный товарищеский матч между московским «Динамо» Алексея Кудашова и нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова. Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Москвичам пока тяжело после омоложения состава, подготовка к старту нового сезона продолжается. А вот нижегородцы при Ларионове, кажется, добавили. Будет интересно.

На что ставить в теннисе 22 августа

Турнир в Цинциннати завершён, но отдыхать никто не планирует. Теннисисты готовятся к US Open, который стартует уже 29 августа. Сегодня в первом круге соревнования в Гранби сыграет россиянка Дарья Касаткина. Ей будет противостоять Гретье Миннен из Бельгии. Начало матча — не ранее 21:30 мск. Букмекеры считают фаворитом Касаткину.



В матчах первого круга в Кливленде также сыграют россиянки Варвара Грачёва и Екатерина Александрова. Грачёвой будет противостоять американка Мэдисон Бренгл, начало — не ранее 20:30 мск. Александровой тоже выпало состязаться с представительницей США — Лорен Дэвис. Начало — 23 августа в 1:30 мск.

Каземиро прошёл медосмотр в «МЮ», осталось получить визу.

Чего ждать от первого матча Дзюбы в Турции.



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Спаллетти: Кварацхелия должен развлекать требовательную публику.



Прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» с коэффициентом 5.00.