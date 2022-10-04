Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 11.3: Левандовски буксует, Хвича забивает

4 октября стартует очередной тур Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.34 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября

«Барселона» проиграла только один из 10 матчей в текущем сезоне. Только «Бавария» оказалась не по зубам каталонцам, это гораздо лучше результата итальянской команды, которая проиграла уже пять матчей — ровно половину от всех сыгранных.



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Начало сезона в исполнении «Интера» можно назвать провальным. Команда без шансов проиграла одному из конкурентов за выход из группы в Лиге чемпионов. В чемпионате «нерадзурри» также проиграли всем серьёзным соперникам, которые встретились на их пути. Некоторые горячие головы уже требуют отставки Индзаги, а тот ждёт возвращения в строй лучшего бомбардира команды, без которого у «Интера» ничего не получается.

Букмекеры явно переоценивают шансы гостей на успех. Кадровые потери «Барселоны» слишком серьёзные, чтобы не брать их в расчёт. Первый матч после перерыва каталонцы провели откровенно плохо, хоть и добились победы над слабенькой «Мальоркой». С «Интером», при всех его проблемах, будет гораздо тяжелее, и не факт, что «Барселона» уйдёт без пропущенного мяча. Из ставок тут наиболее интересно смотрится непроигрыш хозяев поля за 2.11.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Виктория» 4 октября

«Бавария» провела уже довольно много неубедительных матчей в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов работает безошибочно. Мюнхенский клуб уже успел уверенно обыграть двух главных конкурентов в борьбе за выход из группы. Два матча с «Викторией» — это практически гарантированные шесть очков, которые нужно просто не упустить из рук.

Чемпион Чехии просто не тянет такой уровень. «Виктория» проскочила раунд плей-офф, но в группе ей откровенно не повезло с соперниками. Компания из «Барселоны», «Интера» и «Баварии» вполне тянет на «группу смерти», а чехи в ней – мальчики для битья.

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Интересную ставку на этот матч выбрать не так-то просто. Всё сводится к простому вопросу: победа «Баварии» будет яркой и результативной или скромной и без обилия голов? Больше похоже на первый вариант. Чехи не отличаются надёжной обороной, уровнем серьёзно уступают сопернику, а «Баварию», наоборот, «прорвало» после международного перерыва. Интересной, хоть и рискованной, выглядит ставка на тотал больше 4.5 за 2.25.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи» 4 октября

Серия из трёх матчей без побед для нидерландского гранда — это большая и неожиданная неприятность. Ладно ещё незазорно проиграть «Ливерпулю», но два раза подряд потерять очки в чемпионате — это дело другое. Сразу появляются мысли, что «Аякс» растерял форму и может чувствовать себя не лучшим образом. Особенно в том, что касается результативности, ведь в каждом из матчей амстердамцы явно недоработали именно в этом моменте.

«Наполи», наоборот, сейчас в хорошей форме, на победной серии, и даже один из лидеров команды должен вернуться в строй. Итальянцы провели очень мощный сентябрь, добыв пять побед в пяти матчах, при том что некоторые соперники были очень непростыми. Октябрь для команды Лучано Спаллетти начался так же успешно.



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Не похоже, чтобы гости собирались сбавлять обороты. В таком случае букмекеры явно их недооценивают, считая «Аякс» фаворитом. У «Наполи» явно не меньше шансов на успех, они вполне могут замахнуться на победу. Ну а мы можем подстраховаться и поставить на их успех с форой (0) за 2.39.

Экспресс на матчи 4 октября

Ставка 1: «Интер» не проиграет «Барселоне» за 2.11.

Ставка 2: ТБ 4.5 в матче «Бавария» — «Виктория» за 2.25.

Ставка 3: победа «Наполи» в матче с «Аяксом» с форой (0) за 2.39.

Общий коэффициент: 2.11 Х 2.25 Х 2.39 = 11.34.

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