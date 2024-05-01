«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

«Обсудим полуфинальный матч Лиги чемпионов, который пройдёт в Дортмунде. В первую очередь поздравляю болельщиков «ПСЖ», которые снова могут порадоваться за чемпионство своей команды, но «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции не в своём матче, а по причине того, что проиграл «Монако». Но уже давно было понятно, что Париж будет чемпионом.

«Боруссия», в свою очередь, проиграла важнейший матч «Лейпцигу» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Наверное, не самое лучше состояние сейчас у игроков «Боруссии», но сейчас говорим о Лиге чемпионов и о большом достижении дортмундского клуба.

«Боруссия» прошла «Атлетико» в рваном и напряжённом матче, но в целом «Боруссия» и так далеко зашла в этом турнире. Да, команда бегущая, да, с классными исполнителями, но с «ПСЖ» «Боруссия» уже играла в этом сезоне, в групповом раунде. Дома была ничья (1:1), а в гостях проиграла со счётом 0:2.

Мне кажется, что Луис Энрике показал, что может делать выводы из своих ошибок. В первой игре, мне кажется, будет плотный и динамичный футбол, причём во втором матче уже, как мне кажется, ничего не будет решаться.

На выезде в последнее время Париж выглядит очень прилично. В матче с «Барселоной» забили четыре, а до этого против «Реала Сосьедад» было два мяча. Мне кажется, что два мяча в этом матче будут, а Париж не проиграет. Это и есть моя ставка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».