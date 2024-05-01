«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.25.

Дортмундцы заслуживают нахождения в полуфинале Лиги чемпионов. Ещё во время группового этапа они доказали, что с ними нужно считаться. В одной группе с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом» подопечные Эдина Терзича вышли с первого места. Но что касается встреч с парижанами, то одна завершилась вничью, а другая поражением чёрно-жёлтых – 0:2.

Последний матч в Бундеслиге с «Лейпцигом» «Боруссия» проиграла со счётом 1:4. Разгром! До этой встречи дортмундцы сыграли вничью с «Байером». В каком психологическом состоянии и настроении они подходят к игре в Лиге чемпионов? Сказать трудно.

«ПСЖ» живёт мечтой о победе в Лиге чемпионов. Почему бы не сделать это в текущем сезоне. В чемпионате страны парижане оформили досрочное чемпионство, в Кубке Франции их ждёт финальный матч с «Лионом». Почему бы не добавить к этим трофеям еврокубок? Парижане запросто могут оформить требл.

Ненадёжна оборона «Боруссии» была в минувшем матче с «Лейпцигом». «ПСЖ» не отстаёт и сыграл в последней встрече в Лиге 1 вничью со счётом 3:3 с «Гавром», борющимся за выживание. Отсюда ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.25.