«Сент-Луис» — «Миннесота». Кирилл Капризов рискует пропустить самое интересное

5 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Уайлд» идёт за 2.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 5 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» (05.10.2022)

Продолжается предсезонная подготовка хоккейных клубов к старту НХЛ. Стоит уделить внимание ближайшему матчу между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Он пройдёт на льду «Кейбл Дамер-Арены» в Индепенденсе, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Старт сезона уже на носу!

«Блюзмены» успели провести пять предсезонных встреч, в которых одержали четыре победы и потерпели одно поражение. Как раз накануне «Сент-Луис» проиграл «Далласу» (2:5). Хотя до этого команда шла с серией из четырёх побед с отменной результативностью — меньше четырёх шайб за встречу клуб не забрасывал. Потому такая неудача оказалось неожиданностью.

Михаилов считает, что ЦСКА физически не готов.

При этом российские хоккеисты не отсиживаются во время предсезонки. В последней встрече Павел Бучневич забросил шайбу, а также отличились Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв — сделали по ассисту.



«Миннесота» провела четыре предсезонные встречи, где ни разу не проиграла. Так, накануне клуб обыграл «Чикаго» (3:0), до этого же одержал победу над «Далласом» (5:2). По игре вопросов никаких, жаль только, что Кирилл Капризов принял участие лишь в первом матче предсезонки с «Колорадо» (3:2), в котором забросил шайбу. Из-за микротравмы он пропустил остальные игры.

Хотя и неудивительно, если Кирилл появится в составе с таким принципиальным оппонентом. Особенно если вспомнить минувший сезон и серию плей-офф. Где Кирилл был одним из лидеров и боролся с Владимиром Тарасенко на равных. При этом история личных встреч соперников насчитывает 79 матчей, где у хозяев льда 48 побед, а у гостей — лишь 31.

Чинахов – лучший снайпер предсезонки НХЛ.

Перевес невесомый, но есть, хотя и сравнивать команды трудно. Ведь у «Сент-Луиса» коллектив сбалансирован и укомплектован, а у «Миннесоты» только Кирилл Капризов и Марк-Андре Флёри из таких звёзд. Больше рычагов давления у гостей нет. Потому и сложно судить о такой принципиальной встрече.

Тем более что оба соперника идут практически вровень. Плюс за последние 10 очных игр лишь раз тотал матча был ниже пяти шайб. Да и за минувшие предсезонные встречи клубы не испытывают проблем с результативностью. «Миннесота» забросила 16 шайб за четыре игры, а «Сент-Луис» — 19 за пять.



Потому стоит проверить ставку на тотал больше. Сейчас команды в неплохой форме, а скоро начало сезона, ломаться никто не захочет. Красивый хоккей всё-таки никто не отменял. Оппоненты играют интересно, история очных матчей указывает на принципиальность. Никто не захочет уступать друг другу, тем более что у гостей наверняка осталась обида за поражение в минувшем плей-офф.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 5 октября 2022 года

Соперники показывают неплохие результаты в предсезонке, с результативностью и составами проблем нет. Плюс статистика личных встреч довольно интересная, забивать друг другу любят и не боятся. Принципиальность этой дуэли чувствуется, но выделить фаворита довольно сложно. Соперники сейчас по силе и готовности схожи, потому проверим ставку на тотал больше. С этим проблем не возникнет, а статистика лишь тому доказательство.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Лучшие экспрессы – здесь.

«Каролина» подписала контракт с Дроновым на один сезон.

Люк Тардиф: у ИИХФ нет никакой агрессии к России и Беларуси.

Агент Гусева рассказал о поиске нового клуба для хоккеиста.

КХЛ объявила имена лучших хоккеистов пятой игровой недели.