«Бавария» – «Виктория Пльзень». Лерой Зане станет кошмаром чешской обороны

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.06. Успех чешского клуба оценивается в 50. На ничью дают коэффициент 20.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Виктория Пльзень» 4 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.46.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Виктория Пльзень» (04.10.2022)

Мы все уже успели соскучиться по Лиге чемпионов. Одним из первых матчей вторника станет игра чемпионов Германии и Чехии. Далеко не самая интригующая вывеска, поскольку «Виктория» из Пльзеня на европейской арене не котируется и уже успела без шансов проиграть двум другим представителям группы С. Нам остаётся только гадать, с каким счётом будут обыграны чехи, так как их шансы на успех настолько ничтожны, что их не стоит даже брать в расчёт.

«Бавария» неубедительно начала сезон в Бундеслиге. После восьми сыгранных туров бессменный чемпион последних лет занимает только третью строчку и выиграл только половину от сыгранных матчей. Юлиана Нагельсмана за такие результаты потихоньку критикуют, но не слишком громко.

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Поскольку, параллельно «Бавария» успешно выступает в Лиге чемпионов, да и все понимают, что победа в Бундеслиге от неё никуда не денется. В чемпионате нет никого, кто мог бы конкурировать с «Баварией» на длинной дистанции.

После международного перерыва, мюнхенцы взялись за ум и без труда вынесли крепкий «Байер». «Фармацевты» только начали приходить в себя после кошмарного старта сезона и тут же получили четыре безответных гола от действующего чемпиона. «Бавария» в очередной раз продемонстрировала мощь и вариативность своей атаки. Да, уход Левандовского ослабил эту линию, но сейчас угроза в ней может исходить от любого игрока, что явно не в радость для соперников.

Такая вариативность и россыпь классных футболистов атаки должны неплохо выручить немцев на фоне кадровых проблем. До сих пор продолжает лечиться Кингсли Коман, но гораздо неприятнее то, что сдали положительные тесты на коронавирус Йозуа Киммих и Томас Мюллер. У обоих болезнь проходит без симптомов, но маловероятно, что они смогут помочь своей команде в матче с «Викторией».

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Впрочем, даже без Комана, Киммиха и Мюллера есть, кому поиздеваться над чехами. Очень крут в текущем сезоне Джамал Мусиала. В прошлом матче впервые с августа забил Садио Мане. Держит форму Серж Гнабри. Самая основная угроза будет исходить от Лероя Зане.

Новый сезон немец начал очень мощно, в одиннадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах у него шесть голов и две результативные передачи. Во всей команде только Мусиала сделал за этот период больше результативных действий.

«Виктория», в отличие от соперника, уверенно себя чувствует во внутреннем первенстве, а в Лиге чемпионов у неё всё плохо. Чехам очень сильно повезло в квалификации, на пути чемпионов было мало серьёзных соперников. ХИК и «Шериф» были пройдены без проблем, а с «Карабахом» пришлось помучиться. Групповой этап – это совсем другой уровень, что «Виктория» ощутила сразу, попав в «группу смерти».

Ни о каком выходе в плей-офф для чехов даже речи не идёт. Наверняка они уже сейчас понимают, что даже третье место и понижение в Лигу Европы им не светит. Тут бы просто не опозориться и не закончить с нулём набранных очков, но и эта задача очень сложная. В первых двух турах мы уже убедились насколько чехи слабее своих соперников по группе. «Бавария» должна будет только подтвердить это предположение.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Виктория Пльзень» 4 октября 2022 года

Выбор ставки на матч не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, «Бавария» уверенно разберётся с соперником, забив явно не менее трёх мячей. Лерой Зане в последний раз забивал за «Баварию» два мяча ещё в прошлой Лиге чемпионов, когда мюнхенцы дома разбивали «Бенфику». Сейчас у Лероя есть хороший шанс отличиться снова и не один раз, да и коэффициент на это очень интересный.

Ставка: Лерой Зане тотал больше 1.5 мяча за 3.4.

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