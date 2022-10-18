Экспресс на 18 октября с коэффициентом 4.77: «Локо» и «Севилья» поднимаются со дна

18 октября пройдут матчи Кубка России, а ещё стартуют очередные туры в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.77 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября

В текущий сезон «Локомотив» входил после затратной трансферной кампании с прицелом на перспективу. Железнодорожники демонстрировали более-менее сносные результаты лишь на старте сезона, а с начала осенней части окончательно посыпались.

После серии из пяти поражений руководство клуба отправило в отставку Йозефа Циннбауэра вместе со спортивным директором Томасом Цорном. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Фёдоров.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Химки» также переживают не лучший период. В начале осени команду возглавил Спартак Гогниев. У третьего за текущий сезон тренера есть время на реализацию тактических задумок и улучшение положения команды в турнирной таблице лишь до зимы. За шесть туров РПЛ красно-чёрные под его руководством четырежды проиграли и дважды встречи завершились ничейным исходом — с «Крыльями Советов» (0:0) и «Факелом» (0:0). Вероятность очередных изменений на тренерском мостике достаточно высока.

На стороне красно-зелёных фактор поддержки трибун, превосходство в классе и опыте игроков. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» за 1.55.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября

За 13 туров «Динамо» проиграло лишь трижды, пять раз сыграло вничью и победило в пяти матчах. Расположилось на восьмой строчке. От прошлогоднего третьего места команду отделяет лишь пять очков.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Команда Карпина продолжительное время дышала «Зениту» в спину, но два поражения в последних трёх турах отбросили её на четвёртую строчку.

За 32 очных матча команды лишь четыре раза покинули поле без гола. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.73.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» – «Валенсия» 18 октября

«Севилья» сменила тренера, и теперь за игрой этой команды очевидно стало следить интереснее, болельщикам — благодаря результатам, которые пока радуют, а нейтральным зрителям — благодаря новым идеям. Пока севильцы ещё не в полной мере та дерзкая и активная команда Хорхе Сампаоли, какой она точно может быть, но прогресс виден уже сейчас. Под руководством аргентинца хозяева провели уже три матча – ни в одном из них не проиграли и не пропускали больше одного гола.

Игра в обороне стала более осмысленной, чем была при Хулене Лопетеги, потерявшем ключевых игроков и не сумевшем справиться с потерями. «Севилья» мгновенно покинула зону вылета и не собирается туда возвращаться. Соперник для продления беспроигрышной серии подходящий, ведь «Валенсии» красно-белые не проигрывают на протяжении шести встреч подряд, а на домашнем стадионе добились четырёх побед. Тем не менее сейчас «летучие мыши» также в очень хорошей форме – подопечные Дженнаро Гаттузо не проигрывают четыре матча подряд и в каждом из них забивали по два мяча минимум.

Поэтому основной ставкой спокойно можно брать обоюдную результативность – «Севилья» дома забьёт, но сдержать соперника не сможет. «Обе забьют» «стóит» 1.78.

Экспресс на матчи 18 октября

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Химками» за 1.55.

Ставка 2: обе забьют в матче «Динамо» — «Ростов» за 1.73.

Ставка 3: обе забьют в матче «Севилья» — «Валенсия» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.55 Х 1.73 Х 1.78 = 4.77.

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