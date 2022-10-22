Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.15: прощание Галактионова, возвращение Карпина

22 октября стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.15 из матчей, которые будут сыграны сегодня.
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Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22октября
Хоть отставка тренерского штаба во главе с немецким специалистом и пошла «Локомотиву» на пользу, в игре команды по-прежнему большое количество тактических огрехов. В первых играх на эмоциях удавалось добиться результата. Весьма вероятно, что набравшие ход бело-голубые без особых проблем найдут лазейку к воротам железнодорожников. Рекомендуем изучить ставку «победа «Динамо» за коэффициент 2.65.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 22 октября
Матч состоится менее чем через трое суток после того, как эти же команды на этом же стадионе сыграли матч Кубка России. Естественно, оба тренера применили ротацию и не стали раскрывать все карты. В старте «Пари НН» оказалось семь игроков основы, а вот за «Краснодар» таких игроков вышло девять. Риск себя не оправдал – «Краснодар» проиграл 0:1, хоть и имел игровое преимущество и чаще бил по воротам.
Уже этот факт говорит нам о том, что у хозяев будет небольшое преимущество в свежести. Впрочем, и «Краснодар» может чувствовать себя как дома, так как на этот раз не нужно тратить время на дорогу.
Экспресс с коэффициентом 17.50.
Тренер «Пари НН» Михаил Галактионов уже всеми мыслями в Москве. На следующей неделе должно состояться его назначение на должность главного тренера «Локомотива». Нижегородскую команду примет его помощник Антон Хазов. Коллектив прекрасно осведомлён, что это последний матч Галактионова – это может дать дополнительный импульс коллективу. Рекомендуем ставку на непроигрыш хозяев за 1.59.
Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября
«Ростов» в сезоне-2022/2023 с первых туров включился в чемпионскую гонку. Долгое время подопечные Валерия Карпина дышали в спину команде Семака, двигаясь по турнирной дистанции без поражений (шесть побед и четыре ничьих). Две октябрьские осечки — поражения от «Зенита» (1:3) и «Урала» (1:2) — отбросили команду на четвёртую строчку. Отставание от лидера чемпионата составляет восемь очков.
«Ростов» постарается реабилитироваться за последние неудачи (три поражения в четырёх матчах), и располагающийся в нижней части таблицы «Факел» — отличная мишень. Рекомендуем ставку на победу «Ростова» за 2.41.
Экспресс на матчи 22 октября
Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Локомотивом» за 2.65.
Ставка 2: «Пари НН» не проиграет «Краснодару» за 1.59.
Ставка 3: победа «Ростова» в матче с «Факелом» за 2.41.
Общий коэффициент: 2.65 Х 1.59 Х 2.41 = 10.15.
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