Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.15: прощание Галактионова, возвращение Карпина

22 октября стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.15 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Аршавин объяснил, почему Марио Фернандес не должен быть играть за сборную России.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22октября

Хоть отставка тренерского штаба во главе с немецким специалистом и пошла «Локомотиву» на пользу, в игре команды по-прежнему большое количество тактических огрехов. В первых играх на эмоциях удавалось добиться результата. Весьма вероятно, что набравшие ход бело-голубые без особых проблем найдут лазейку к воротам железнодорожников. Рекомендуем изучить ставку «победа «Динамо» за коэффициент 2.65.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 22 октября

Матч состоится менее чем через трое суток после того, как эти же команды на этом же стадионе сыграли матч Кубка России. Естественно, оба тренера применили ротацию и не стали раскрывать все карты. В старте «Пари НН» оказалось семь игроков основы, а вот за «Краснодар» таких игроков вышло девять. Риск себя не оправдал – «Краснодар» проиграл 0:1, хоть и имел игровое преимущество и чаще бил по воротам.

Уже этот факт говорит нам о том, что у хозяев будет небольшое преимущество в свежести. Впрочем, и «Краснодар» может чувствовать себя как дома, так как на этот раз не нужно тратить время на дорогу.

Экспресс с коэффициентом 17.50.

Тренер «Пари НН» Михаил Галактионов уже всеми мыслями в Москве. На следующей неделе должно состояться его назначение на должность главного тренера «Локомотива». Нижегородскую команду примет его помощник Антон Хазов. Коллектив прекрасно осведомлён, что это последний матч Галактионова – это может дать дополнительный импульс коллективу. Рекомендуем ставку на непроигрыш хозяев за 1.59.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября

«Ростов» в сезоне-2022/2023 с первых туров включился в чемпионскую гонку. Долгое время подопечные Валерия Карпина дышали в спину команде Семака, двигаясь по турнирной дистанции без поражений (шесть побед и четыре ничьих). Две октябрьские осечки — поражения от «Зенита» (1:3) и «Урала» (1:2) — отбросили команду на четвёртую строчку. Отставание от лидера чемпионата составляет восемь очков.

«Ростов» постарается реабилитироваться за последние неудачи (три поражения в четырёх матчах), и располагающийся в нижней части таблицы «Факел» — отличная мишень. Рекомендуем ставку на победу «Ростова» за 2.41.

Экспресс на матчи 22 октября

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Локомотивом» за 2.65.

Ставка 2: «Пари НН» не проиграет «Краснодару» за 1.59.

Ставка 3: победа «Ростова» в матче с «Факелом» за 2.41.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.59 Х 2.41 = 10.15.

Определились три главных кандидата на замену Галактионова в «Пари НН».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Юрий Сёмин назвал главную проблему «Локомотива».

Франк Рибери завершил карьеру.

Месси примет решение о продолжении карьеры после ЧМ-2022.