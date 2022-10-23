Экспресс на футбол с коэффициентом 20.87: Хвича Кварацхелия феномен, Абаскаль наказан

23 октября продолжается футбольный уикенд, а значит, нас ждёт большое количество интересных событий. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.87 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

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Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября

«Спартак» здорово подгадал с назначением Гильермо Абаскаля. Под началом испанского тренера команда ощутимо прибавила в атакующем аспекте — заиграла новыми красками. За 17 официальных матчей в Кубке России и РПЛ красно-белые забили 40 голов. Лишь «Зенит» может похвастаться столь же производительной игрой в атаке.

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«Химки» достойно провели стартовый отрезок, но решение об отставке Сергея Юрана из-за конфликта с руководством клуба слишком дорого обходится команде. Ни Николай Писарев, ни Спартак Гогниев не могут стабилизировать результаты. Под началом перспективного экс-тренера «Алании» подмосковный клуб в Кубке России проиграл во всех трёх встречах, а в четырёх матчах РПЛ потерпел поражения. Ситуация плачевная, но недооценивать гостей не стоит.

С красно-белыми не будет главного тренера, который получил дисквалификацию за грубое поведение в дерби с ЦСКА. Несмотря на это, он заранее придумал план, который поможет его подопечным выиграть. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» через тотал меньше 2.5 мяча за 4.30.

Прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио» 23 октября

В последних матчах «Лацио» играл крайне нестабильно. Еврокубковые результаты «орлят» точно не впечатляют, да и в чемпионате есть к чему придраться. Даже, казалось бы, яркая победа в матче с «Фиорентиной» могла обернуться чем-то менее приятным, просто «фиалки» очень часто прощали своего соперника за ошибки в обороне. Сейчас, после потери Иммобиле, римляне станут ещё слабее, а тягаться с лидерами им будет сложно.

Экспресс с коэффициентом 16.93.

«Аталанта» продолжает стабильно набирать очки. Команда не играет в привычном ярком стиле, который подарил ей массу поклонников по всему миру. Зрелищность была принесена в жертву результату и стабильности, но критиковать бергамасков за это не имеет смысла. Хоть они и стали меньше забивать, но зато ещё не проиграли ни в одном из матчей и всерьёз борются за лидерство.



«Лацио» сейчас не в лучшей форме, чтобы обыгрывать такого соперника, как «Аталанта». «Богини» на ходу и стабильно забивают, неплохо обороняются, а Гасперини умело настраивает команду на матчи с прямыми конкурентами. Бергамаски не тратят силы на еврокубки, в отличие от большинства соперников с верхней части таблицы, в этом тоже немалый плюс. Поэтому берём победу хозяев за 1.95.

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября

«Рома» вроде пришла в себя после череды неудач и даже выиграла в трёх матчах подряд Серии А. Одна из побед действительно громкая — в игре с «Интером». В остальном римляне всё ещё не выглядят как претенденты на что-то серьёзное. Видимо, авансы, выданные им перед началом сезона, были слишком преждевременными. После потери Пауло Дибалы игра «Ромы» скатилась до примитива, но пока она работает.

«Наполи» набрал впечатляющую форму. Команда одержала 10 побед подряд во всех турнирах. В среднем неаполитанцы забивают 3,2 гола за матч и ещё ни разу не проигрывали в текущем сезоне. Среди побеждённых такие соперники, как «Лацио», «Милан», «Аякс» и «Ливерпуль». И по игре, и по результатам «Наполи» смотрится очень внушительно, настоящая машина, которую в Италии мало кто сможет остановить.



Если смотреть по игре команд и набранной форме, то «Роме» ничего не светит в этом матче. Многие лидеры римлян сейчас не в форме, потеря Пауло сильно бьёт по атаке, даже зацепиться за ничью хозяевам будет очень сложно. Можно поставить на победу «Наполи» за 2.49.

Экспресс на матчи 23 октября

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Химками и тотал меньше 2.5 мяча за 4.30.

Ставка 2: победа «Аталанты» в матче с «Лацио» за 1.95.

Ставка 3: победа «Наполи» в матче с «Ромой» за 2.49.

Общий коэффициент: 4.30 Х 1.95 Х 2.49 = 20.87.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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