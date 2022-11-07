«Нефтехимик» — «Ак Барс». Олег Знарок будет доволен Радуловым

В прошлой игре тренеру не понравилось, что выиграли у «Северстали» не в основное время. На этот раз всё пойдёт по плану.

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. На победу нижнекамцев эксперты предлагают коэффициент 3.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 8 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Ак Барс» Казань (08.11.2022)

На 8 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса». Матч пройдёт на льду «Нефтехимик-Арены» в Нижнекамске, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Нефтехимик» сбавил в этом сезоне. Сейчас клуб находится на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 21 очко в 26 играх. Меньше только у двух клубов КХЛ на данный момент. Всему виной 10 поражений подряд на старте. Плюс за последние пять игр у команды одна победа в матче с ЦСКА (4:3 ОТ). Накануне же было поражение дома в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

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После 10 поражений на старте сезона клуб проснулся и выиграл в шести матчах подряд. Видно, что состав уступает мастодонтам хоккея, хотя с ЦСКА всё было иначе. Даже статистика Вячеслава Лещенко и Михаила Назарова, которые набрали 15 очков в 26 играх, смотрится так себе. Ведь их показатели полезности «-6» и «-3». Из-за проблем в обороне команда пропустила 86 шайб.



«Ак Барс» после затяжной серии поражений приходит в себя. Благодаря трём победам в последних четырёх встречах он поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 28 очков. Накануне Олег Знарок обыграл «Северсталь» Андрея Разина в Череповце (3:2 ОТ). Всё бы ничего, но только гости могли закончить матч ещё в основное время.

Казанцы вели в счёте 2:0 до 50-й минуты, после чего хозяева забросили две шайбы в ворота Тимура Билялова, а в овертайме точку поставил Илья Сафонов из «Ак Барса». Александр Радулов тоже забросил шайбу. Так что дела пошли в гору, плюс впереди не самый сильный соперник.

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Тем более что команды уже встречались в Казани – 5:2 в пользу «барсов». У Олега Знарка есть шанс повторить исход. У хозяев проблем хватает, а гости, наоборот, прибавили, на фоне неудачной серии это заметно. Плюс история личных встреч остаётся за гостями. У казанцев 51 победа в 77 встречах. У нижнекамцев — всего 26. Перевес очевиден.



Плюс у соперников в девяти из десяти последних игр тотал был выше четырёх шайб. С результативностью проблем нет, да и защита «Нефтехимика» сейчас больше похожа на проходной двор. Поэтому такому звёздному составу дадут шанс улучшить статистику. Победа «Ак Барса» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07 смотрится вполне неплохо. Сейчас гости явно лучше хозяев.

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 ноября 2022 года

Соперники не лучшим образом провели некоторые отрезки со старта сезона. Хозяева не наладили игру, а гости постепенно приходят в форму. «Ак Барс» имеет перевес в очных встречах, плюс хозяева с серьёзными проблемами в обороне. Плюс у гостей звёздности не занимать, и в этом сезоне они уже обыгрывали соперника в гостях, настал черёд сделать это дома.



Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 12.05.

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