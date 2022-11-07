Экспресс на 7 ноября с коэффициентом 82.7: Ларионов вернулся, китайцы празднуют

«Драконы» замахнутся на уфимский клуб. «Торпедо» без тренера потерпело поражение, но с ним вернётся к жизни.

Закончились выходные, и в футболе будет сделан небольшой перерыв, но понедельник всё-таки не будет скучным. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 82.7 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

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Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 7 ноября

«Куньлунь» в этом сезоне — кусачий андердог. Хоть шансов на выход в плей-офф у китайской команды немного, она способна на сюрпризы. К таковым можно отнести победы в матчах со «Спартаком», «Авангардом», «Барысом» и «Нефтехимиком». Это все победы китайского клуба за последние 12 матчей.

Ко встрече с «Салаватом Юлаевым» «драконы» готовятся как раз после победного выезда в Москву к «Спартаку». В пользу «Куньлуня» говорит то, что у него на один день подготовки к матчу больше, в то время как «Салавату» ещё предстояло преодолеть тысячу километров по воздуху до Москвы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Салават Юлаев» набирает очки в 11 матчах подряд, но прямо сейчас уфимцы находятся в неважной форме. Два из трёх последних матчей — проиграны (пусть и по буллитам). В том числе стоит отметить поражение в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». За последние три матча уфимцы забросили всего пять шайб, три из которых — в ворота «Нефтехимика».

У «Куньлуня» есть шанс снова проявить себя в защите. Поставить на то, что хозяева не проиграют в основное время и тотал будет меньше 4.5 шайбы, можно с коэффициентом 9.10.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 7 ноября

Обе команды проваливают последние матчи и сейчас будут предельно настроены реабилитироваться. «Торпедо» в прошедшую субботу было вынуждено играть без главного тренера Игоря Ларионова, который отправился в США – и команда резко посыпалась. Второй раз подряд в этом сезоне нижегородцы уступили «Локомотиву» (0:4) и снова не смогли забить.

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У «Торпедо» уже три поражения в четырёх предыдущих встречах, однако на домашней арене оно всё ещё выступает мощно – пять побед в шести предыдущих встречах, и четыре из них — с преимуществом минимум в две шайбы. «Спартак», в свою очередь, ещё в более неприятной ситуации, ведь у подопечных Бориса Миронова четыре поражения подряд. Более того, только «Сибири» на этом отрезке красно-белые смогли навязать реальную борьбу (3:4).

Тем не менее забивает команда стабильно много. Предположим, сейчас команды вновь будут бороться за победу и порадуют результативным хоккеем, однако «Торпедо» по-прежнему очень хорошо в дома и способно выиграть. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 4.15.

Прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября

У хозяев сейчас неплохой период, ведь они не проигрывают в четырёх матчах в чемпионате подряд, хотя и победы на данном этапе у них всего две, да и календарь не был слишком сложным – «Атлетико» и «Севилья» пока не в лучшем состоянии. На своём поле «пчёлы» тоже выступают достаточно уверенно и также не уступают на протяжении четырёх матчей.

Экспресс с коэффициентом 8.52.

Проблема для команды Андони Ираолы сейчас лишь в том, что у неё много потерь в атаке и поддержать атакующую активность соперника она сейчас, очевидно, не сможет. При этом «Реал» тоже не настроен тратить лишние силы в период сложного графика перед чемпионатом мира.

Подопечные Карло Анчелотти являются лучшей гостевой командой лиги, но в пяти последних матчах на выезде во всех турнирах «сливочные» только «Эльче» (3:0) смогли обыграть с комфортным преимуществом.

«Реалу» необходимо возвращаться на первое место, ведь «Барселона» свой матч выиграла, а последняя неделя у команды не задалась, поэтому мотивация будет на высшем уровне. Гости постараются не пропустить и добыть уверенную победу. Так что стоит присмотреться к тоталу меньше 2.5 мяча за 2.19.

Экспресс на матчи 7 ноября

Ставка 1: «Куньлунь» не проиграет в матче с «Салаватом Юлаевым» и тотал меньше 4.5 шайбы за 9.10.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче со «Спартаком» и тотал больше 5.5 шайбы за 4.15.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Райо Вальекано» — «Реал» за 2.19.

Общий коэффициент: 9.10 Х 4.15 Х 2.19 = 82.7.

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