«Вашингтон» — «Эдмонтон». Александр Овечкин споткнётся о Макдэвида

Ови придётся сделать перерыв в установлении рекордов, потому что на этот раз играть предстоит с лучшими бомбардирами НХЛ.

8 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 2.91, а успех «Ойлерз» идёт за 2.13. На ничью предлагают поставить за 4.72.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» 8 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.65. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» (08.11.2022)

Ноябрь набирает силу, а в Национальной хоккейной лиге накал борьбы и не думал снижаться. На 8 ноября запланированы всего три встречи регулярного чемпионата, но скучно не будет. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Эдмонтон», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Вашингтон» расположился на 12-й строчке в Восточной конференции с 12 очками, набранными за 13 встреч. Увы, последние матчи совсем не радуют. Накануне клуб уступил в домашней встрече «Аризоне» (2:3). Единственная радостная новость — Александр Овечкин забросил шайбу, ставшую 787-й в его карьере, и побил рекорд Горди Хоу полувековой давности по голам за одну команду.

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Для клуба же это стало четвёртым поражением подряд. Если неудачи на выезде можно простить, то дома нужно было побеждать такого соперника. Теперь же впереди весьма серьёзная команда, а козырей у «Вашингтона» мало. Не хватает былой мощи от Евгения Кузнецова, а также отсутствие Никласа Бекстрёма сказывается на игре.



«Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции с 14 очками за 12 игр. Положение лучше, хотя у команды сейчас было два поражения кряду. Сперва дома клуб уступил «Нью-Джерси» (3:4), а потом проиграл «Далласу» (2:6). Если первую неудачно сложившуюся игру можно понять, то вторая вскрыла все проблемы команды.

Главный бомбардир НХЛ — Коннор Макдэвид. Он набрал 25 очков в 12 встречах. Леон Драйзайтль идёт сразу за канадцем, отставая на два очка. До двух поражений у клуба была серия с пятью победами, поэтому неудачи можно считать временными. Скоро команда вернётся и продолжит набирать очки.

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Впереди команду ждёт матч на выезде с серьёзным соперником. Однако в истории очных встреч не всё так просто. За последние 19 игр у «Кэпс» 10 побед, против девяти у «Ойлерз». Фаворита в этой паре выделить трудно.

Однако в семи из десяти последних очных игр тотал матчей был выше четырёх шайб. Так что с результативностью проблем быть не должно. Плюс разность забитых и пропущенных у «Вашингтона» 35:38, у «Эдмонтона» — 46:42.



Всё же «Эдмонтон» тащит дуэт Макдэвид — Драйзайтль, в прошлом сезоне ещё был хорош Эвандер Кейн, у которого на данный момент 12 очков в 12 встречах. Даже так эта троица выглядит лучше, чем Александр Овечкин, который бьёт рекорды. Плюс гости в этом сезоне не играли за пределами основного времени. Потому можно проверить победу «Эдмонтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

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Хозяева продолжают проигрывать, проблемы команды не уходят. Не хватает былой мощи, плюс не хватает некоторых хоккеистов. У «Эдмонтона» сезон начался лучше, и даже два недавних поражения не подкосили команду. Лидеры в хорошей форме. В целом гости в отличном состоянии, и с результативностью тоже нет проблем. Потому проверим победу «Эдмонтона» через тотал больше.



Ставка: победа «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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