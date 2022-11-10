«Пари НН» — «Ахмат». Последний матч Галактионова будет омрачён

11 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Ахмат». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 3.06. Ничья доступна за 3.56.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» 11 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет не очень результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.91, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.03. На гол «Пари НН» дают коэффициент 1.37. Если забьёт «Ахмат», сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (11.11.2022)

Чемпионат России по футболу совсем скоро сделает паузу до марта. Перед этим осталось сыграть матчи 17-го тура. Обратим внимание на встречу команд, которые являются авторами двух сенсаций прошлого тура. «Пари Нижний Новгород» принимает грозненский «Ахмат». Встречу рассудит Алексей Амелин из Тулы.

В предыдущем туре «Пари НН» обыграл на выезде ЦСКА (1:0). Нижегородцы забили армейцам не только первым и последним ударом в створ, но и в принципе единственным ударом в сторону ворот соперника. У ЦСКА при этом было 12 ударов по воротам «Пари НН», пять из которых пришлись в створ. Автором же победного гола стал Виктор Александров.

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Благодаря этой победе «Пари НН» на три очка оторвался от зоны переходных матчей. Опуститься на столь опасную глубину в турнирной таблице нижегородцам «помогли» кошмарные результаты последних матчей – пять поражений в шести встречах. Гол в ворота ЦСКА стал для «Пари НН» всего третьим за последние семь игр.



Проблемы в игре «Пари НН» лучше всего характеризует то, что нижегородцы лидируют в РПЛ по количеству жёлтых карточек – 3,12 в среднем за игру. Футболисты часто используют тактику мелкого фола. Она помогает срывать контратаки соперников, но не только из-за этого игроки действуют грубо. Галактионов же часто теряет спортсменов из-за дисквалификаций.

На этот раз встречу пропустит Милсон. На его счету два гола и две результативные передачи в 16 матчах чемпионата России. Лучшим бомбардиром «Пари НН» с шестью голами является 22-летний центрфорвард Тимур Сулейманов. Четыре мяча на счету Николая Калинского.

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сидит на чемоданах. Когда именно он покинет Нижний Новгород и возглавит «Локомотив», официально не сообщается, а сам тренер уходит от ответа на этот вопрос. Однако очередная порция инсайдов сообщает, что матч с «Ахматом» станет последним для него. Более того, руководство нижегородцев присматривает замену: Гаранин — первый кандидат.

«Ахмат» вопрос с новым главным тренером решил ещё в сентябре. Матч 9-го тура с «Пари НН», в котором грозненская команда уступила со счётом 1:3 на своём поле, стал последним для Андрея Талалаева. Спустя ещё две игры после ряда бюрократических проволочек ему на замену был подписан Сергей Ташуев.



При нём «Ахмат» провёл восемь встреч в РПЛ и Кубке России, в которых были добыты пять побед при трёх поражениях. Команда выиграла четыре встречи в чемпионате России. Игра прошлого тура с «Зенитом» стала самым громким успехом «Ахмата» в текущем сезоне.



Грозненцы воспользовалась расслабленностью соперника и индивидуальными ошибками защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова. К восьмой минуте они уже вели 2:0. После чего грозненцы самоотверженно отстояли положительный результат – встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ахмата».

Этот матч стал 15-м из 16 последних у «Ахмата» во всех турнирах, в которых сыграла ставка «обе забьют». Единственным исключением стала домашняя игра с безнадёжно замыкающим турнирную таблицу РПЛ «Торпедо», которая завершилась со счётом 1:0.

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После прихода Ташуева «Ахмат» стал намного чаще набирать очки и вскарабкался на пятое место в Премьер-Лиге. «Пари НН» находится в состоянии ожидания изменений в тренерском штабе, чтобы продолжать бороться за выживание. Нижегородцы смогли собраться и выдать сенсацию в матче с ЦСКА, но вторую такую игру провести они уже не смогут. Поставить на победу «Ахмата» и обе забьют можно с коэффициентом 4.65.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Ахмат» 11 ноября 2022 года

Обе команды стали авторами самых громких сенсаций последних туров. «Пари НН» добыл победу в матче с ЦСКА. Но достижение «Ахмата» куда значимее – он обыграл «Зенит». Если для нижегородцев победа недельной давности стала второй за девять матчей во всех турнирах, то грозненцы на том же отрезке выиграли шесть раз. Они лишь однажды в сезоне не забивали и только в двух играх не пропускали. Вот и эта победа в игре с «Пари НН» не обойдётся без дежурного пропущенного мяча.



Ставка: победа «Ахмата» и обе забьют за 4.65.

Экспресс с коэффициентом 7.72.

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