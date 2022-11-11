«Торпедо» — «Зенит». Михаил Кержаков может брать табуретку

Голкиперу сине-бело-голубых дали правильный совет, а в матче с аутсайдером он может даже посидеть на трибунах.

12 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех москвичей оценён экспертами в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 7.80.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Зенит» (12.11.2022)

Миновало уже 16 туров Российской Премьер-Лиги. На 12 ноября запланированы четыре матча 17-го тура. В одном из них на стадионе «Лужники» померяются силами «Торпедо» и «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья — Сергей Карасёв.

Назначение на должность главного тренера Андрея Талалаева пока что не приносит «Торпедо» никакой пользы. Команда демонстрирует невнятный футбол и терпит поражения. В четырёх последних турах чемпионата России она уступила «Локомотиву», «Ахмату» и «Спартаку» (во всех случаях 0:1), а также «Крыльям Советов» (0:2).

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После встречи с самарцами, располагающимися в нижней части турнирной таблицы, Талалаев сказал, что давно не видел такой неосмысленной игры в исполнении своей команды. Также специалист отметил, что соперник предложил такую скорость, с которой его подопечные пока не готовы работать. Что же тогда будет в матче с «Зенитом»?



Складывается впечатление, что у автозаводцев атрофирована линия атаки. За ранее упомянутые четыре встречи они не забили ни одного мяча. За этот период нанесли лишь пять ударов в створ. На фоне этого появились слухи, что к «Торпедо» может присоединиться Артём Дзюба, контракт которого с турецким клубом «Адана Демирспором» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Однако, по некоторой информации, приоритетным вариантом продолжения карьеры для экс-форварда «Зенита» является «Рубин». Да и поможет ли чёрно-белым трансфер 34-летнего форварда? Как верно отметил известный журналист и блогер Василий Уткин, «Торпедо» нужен игрок-тащер. Дзюба с этой ролью может и не справиться.

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«Зенит» же за 16 туров в чемпионате России потерпел поражение только в матче с «Ахматом» (1:2). Также он три раза сыграл вничью. Во всех остальных встречах одержал результативные победы, в том числе в играх с главными конкурентами в борьбе за чемпионство — с ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (тоже 2:1).

За этот отрезок времени петербуржцы забили 45 мячей, а сами пропустили только семь — меньше всех. При этом их голкипер — Михаил Кержаков — за последние 13 матчей в чемпионате России совершил только 17 сейвов. Статистика обусловлена тем, что у соперников попросту не доходит дело до удара. Защитники «Зенита» ликвидируют опасность.



В недавнем интервью Кержаков признался, что многие подтрунивают на эту тему. По словам голкипера, ему прислали фото, где вратарь в любительской лиге стоит с кальяном, и предлагали брать на поле табуретку. Также голкипер «Зенита» рассказал, что во время матча с «Оренбургом» болельщики кричали ему: «Иди к нам, посиди!»



С одной стороны, ситуация забавная. С другой — она многое говорит о нынешнем «Зените». Подопечные Сергея Семака на голову сильнее практически всех клубов чемпионата России. Они уверенно доминируют в каждом матче и стабильно добывают победы. На данный момент занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от догоняющего «Спартака» составляет шесть очков.

Поставить на то, что «Зенит» обыграет «Торпедо» и не пропустит, можно с коэффициентом 1.83. Последняя очная встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 2:0. Они выиграли по всем показателям. Чёрно-белые за весь матч нанесли только один удар, и то не в створ. При таком раскладе Михаилу Кержакову точно не будет лишним взять с собой табуретку.

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Кстати, грядущий матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его судейство во встрече 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» вызвало немало споров и недовольства. Зато в последующих турах Карасёв выполнил свои обязанности безукоризненно. В предстоящей встрече у него вряд ли будет много работы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

С каждым новым туром у «Торпедо» становится всё меньше шансов избежать прямого вылета в Первую лигу. Его отставание от располагающегося на 14-м месте «Локомотива» составляет целых семь очков. Предпосылок к улучшению ситуации пока нет. Лидирующий «Зенит» не оставил автозаводцам никаких шансов на победу в последней очной встрече. Вероятнее всего, петербуржцы без особых проблем обыграют их и в этот раз.



Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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