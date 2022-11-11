Экспресс на 11 ноября с коэффициентом 6.90: Галактионов и Ташуев сыграют открыто

11 ноября стартует очередной тур РПЛ, последний перед зимней паузой. Ну а в КХЛ соревнования в самом разгаре. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.90 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» 11 ноября

Прошлый тур вышел историческим для обеих команд. «Пари НН» играл в гостях с ЦСКА, а «Ахмат» приехал в Санкт-Петербург к «Зениту». Но обе команды воспользовались ошибками потерявших концентрацию соперников и, проявив морально-волевые качества, удержали победу.

«Пари НН» выиграл у ЦСКА 1:0, прервав серию из шести матчей в чемпионате без побед. Эта встреча стала всего третьей в рамках текущего сезона РПЛ, в которой нижегородцы смогли сохранить свои ворота на замке.

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«Ахмат» с огромным трудом одолел «Зенит» (2:1). Эта победа стала пятой в семи последних матчах. Примечательно, что из последних 10 игр сразу семь матчей закончились со счётом 2:1. Правда, только четыре из них оказались победными.

Можно быть уверенными, что встреча выйдет обоюдоострой. Поспособствует этому в первую очередь «Ахмат». 15 из 16 последних матчей чеченской команды во всех турнирах были примечательны тем, что в них забивали обе команды, и в этих встречах было забито как минимум три мяча. Выберем ставку «тотал больше 2.5 мяча» как наиболее вероятную.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 11 ноября

Эта игра действительно должна порадовать ярким атакующим хоккеем, ведь команды не только борются за высокие места, но и находятся в великолепной форме. «Салават Юлаев» с середины сентября не позволяет никому усомниться в своём статусе одного из фаворитов сезона. Команда одержала две победы подряд, а в десяти последних встречах у неё всего два поражения, но важно отметить, что случились они с более оборонительными соперниками – «Амуром» и «Ак Барсом».

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Более того, оба раза уфимцы уступали только в серии буллитов, а в основное время не проигрывают уже 12 матчей подряд, стабильно набирая очки. В каждой из победных игр хозяева забивали минимум три шайбы в чужие ворота. «Авангард», в свою очередь, сейчас практически ни в чём сопернику не уступает. У подопечных Михаила Кравеца пять побед подряд, и лишь одна из них не в основное время, но средняя результативность омичей также равна трём голам.

Кроме того, в четырёх предыдущих очных играх команд на территории «Салавата Юлаева» стабильно забрасывалось не менее пяти шайб. Возьмём основной ставкой тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 11 ноября

В данный момент команды стараются выбраться из лёгкого кризиса, однако равными они от этого не становятся. «Металлург» допустил слишком много ошибок в последние недели, и особенно провалы в третьих периодах стоили финалисту Кубка Гагарина нескольких очков. У магнитогорцев четыре поражения подряд, столь длинной серии неудач у них не было уже три сезона, однако важно понимать, что играли они только с равными соперниками – со СКА, московским «Динамо», «Локомотивом» и «Авангардом».

При этом два последних матча команда не провалила, во многом не хватило везения на заключительном отрезке игр. Не стоит забывать, что до данной серии у «Металлурга» было семь побед в восьми матчах, в том числе и над «Барысом» (5:0), и ни одного поражения в основное время. Нынешний же «Барыс» способен помочь фавориту начать новую серию побед – сейчас у казахстанской команды не клеится практически ничего. Подопечные Андрея Скабелки проиграли семь из восьми предыдущих матчей, лишь раз сумев перебороть «Сибирь», и пропускали не менее трёх шайб в каждой игре.

Что важно, все поражения были в основное время, и лишь два с разницей менее двух шайб. На выезде у них также ничего не складывается, ведь уступил «Барыс» в пяти из шести недавних игр. Команда Ильи Воробьёва не справлялась с натиском конкурентов в последних матчах, однако она по-прежнему сохраняет отличные шансы на первое место в конференции, и оступаться дома с «Барысом» ей нельзя. Рассмотрим тотал больше 5.5 шайбы за 1.98.

Экспресс на матчи 11 ноября

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Пари НН» — «Ахмат» за 1.88.

Ставка 2: ТБ 4.5 в матче «Салават Юлаев» — «Авангард» за 1.85.

Ставка 3: ТБ 5.5 в матче «Металлург» — «Барыс» за 1.98.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.85 Х 1.98 = 6.88.

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