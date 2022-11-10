«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Марко Ройс без надобности

Лучший нападающий клуба не нужен в этом матче, чтобы справиться с соперником, у которого нет основного голкипера

11 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу жёлто-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех чёрно-бело-зелёных оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 11 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд (11.11.2022)

Совсем скоро стартует долгожданный чемпионат мира в Катаре, но провести ещё один тур в национальных первенствах команды успеют. На 11 ноября запланирована встреча, которая откроет программу 15-го тура немецкой Бундеслиги. На стадионе «Боруссия Парк» состоится дерби двух «Боруссий». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Боруссия» Мёнхенгладбах весьма неплохо начала текущий сезон. Однако затем получил травму её основной голкипер — Ян Зоммер. Выступающий за сборную Швейцарии вратарь повредил ногу в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Дармштадтом 98» и покинул поле на 13-й минуте. После этого его команда пропустила два мяча и уступила со счётом 1:2.

Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

Восстановится Зоммер, к сожалению, ещё не скоро. Без него чёрно-бело-зелёные очень уязвимы. За последние пять матчей в чемпионате Германии они добыли только одну победу — над «Штутгартом» (3:1). Также сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Проиграли в матчах с «Айнтрахтом» (1:3), «Унионом» (1:2) и «Бохумом» (1:2).



Последний случай наиболее интересен, ведь «Бохум» занимает предпоследнее место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Несмотря на невысокий уровень соперника и его скверное положение дел, подопечные Даниэля Фарке умудрились потерпеть поражение, которое нельзя назвать не закономерным.

Футболисты «Бохума» смотрелись предпочтительнее «Гладбаха». Они реже нарушали правила и нанесли больше ударов, в частности в створ. Чёрно-бело-зелёные, в свою очередь, выиграли по владению мячом, но создали не так много опасных моментов, а также заработали в два раза меньше угловых.

Сборная Польши огласила состав на ЧМ-2022.

«Боруссия» Дортмунд в текущем сезоне не может похвастаться стабильностью. За последние шесть туров в немецкой Бундеслиге она потерпела два поражения — в матчах с «Унионом» (0:2) и «Вольфсбургом» (тоже 0:2). Вничью жёлто-чёрные сыграли с лидирующей «Баварией» (2:2). Победы одержали во встречах с «Штутгартом» (5:0), «Айнтрахтом» (2:1) и «Бохумом» (3:0).

С другой стороны, нестабильность подопечных Эдина Терзича отчасти обусловлена сосредоточенностью на других турнирах. В Лиге чемпионов они добыли путёвку в плей-офф со второго места. За шесть встреч группового этапа потерпели лишь одно поражение — в матче с «Манчестер Сити» (1:2).



В Кубке Германии дортмундцы добрались уже до 1/8 финала. На предыдущих стадиях они уверенно обыграли «Мюнхен-1860» (3:0) и «Ганновер-96» (2:0). Теперь же жёлто-чёрным не нужно думать о других турнирах. До начала чемпионата мира им предстоит сыграть лишь один матч — с «Гладбахом». Жаль, что не будет Марко Ройса, который будет вынужден пропустить даже ЧМ-2022 из-за травмы.



Думается, в грядущем дерби двух «Боруссий» дортмундцы добудут три очка. За последние 16 очных встреч они потерпели лишь два поражения. Во всех остальных матчах жёлто-чёрные одержали уверенные победы. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Также стоит отметить, что во встрече с «Бохумом» чёрно-бело-зелёные пропустили два мяча в первые же 15 минут игры. Второй гол получили из-за несогласованности действий защитника — Нико Эльведи и голкипера — Яна Ольшовски. Есть все основания полагать, что без Яна Зоммера Даниэлю Фарке, некоторое время возглавлявшему «Краснодар», не удастся зацепиться даже за ничью.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 11 ноября 2022 года

Без основного голкипера «Боруссия» Мёнхенгладбах много пропускает и терпит поражения. Наверняка уступит и дортмундской «Боруссии», которая теперь может спокойно сконцентрироваться на грядущей встрече и приложить максимум усилий для добычи трёх очков. История очных встреч и расклад сил всецело на стороне жёлто-чёрных.



Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 7.72.

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Гаджиев: сомневаюсь, что Дзюбе интересен поединок с Емельяненко.

«Зенит» зимой 2023 года проведёт два сбора за пределами России.

Лукаку и Азар вошли в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре.

Флик огласил заявку сборной Германии на ЧМ-2022.