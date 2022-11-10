«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Марко Ройс без надобности

11 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу жёлто-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех чёрно-бело-зелёных оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 11 ноября 2022 года
Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.
Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд (11.11.2022)
Совсем скоро стартует долгожданный чемпионат мира в Катаре, но провести ещё один тур в национальных первенствах команды успеют. На 11 ноября запланирована встреча, которая откроет программу 15-го тура немецкой Бундеслиги. На стадионе «Боруссия Парк» состоится дерби двух «Боруссий». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.
«Боруссия» Мёнхенгладбах весьма неплохо начала текущий сезон. Однако затем получил травму её основной голкипер — Ян Зоммер. Выступающий за сборную Швейцарии вратарь повредил ногу в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Дармштадтом 98» и покинул поле на 13-й минуте. После этого его команда пропустила два мяча и уступила со счётом 1:2.
Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.
Восстановится Зоммер, к сожалению, ещё не скоро. Без него чёрно-бело-зелёные очень уязвимы. За последние пять матчей в чемпионате Германии они добыли только одну победу — над «Штутгартом» (3:1). Также сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Проиграли в матчах с «Айнтрахтом» (1:3), «Унионом» (1:2) и «Бохумом» (1:2).
Последний случай наиболее интересен, ведь «Бохум» занимает предпоследнее место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Несмотря на невысокий уровень соперника и его скверное положение дел, подопечные Даниэля Фарке умудрились потерпеть поражение, которое нельзя назвать не закономерным.
Футболисты «Бохума» смотрелись предпочтительнее «Гладбаха». Они реже нарушали правила и нанесли больше ударов, в частности в створ. Чёрно-бело-зелёные, в свою очередь, выиграли по владению мячом, но создали не так много опасных моментов, а также заработали в два раза меньше угловых.
Сборная Польши огласила состав на ЧМ-2022.
«Боруссия» Дортмунд в текущем сезоне не может похвастаться стабильностью. За последние шесть туров в немецкой Бундеслиге она потерпела два поражения — в матчах с «Унионом» (0:2) и «Вольфсбургом» (тоже 0:2). Вничью жёлто-чёрные сыграли с лидирующей «Баварией» (2:2). Победы одержали во встречах с «Штутгартом» (5:0), «Айнтрахтом» (2:1) и «Бохумом» (3:0).
С другой стороны, нестабильность подопечных Эдина Терзича отчасти обусловлена сосредоточенностью на других турнирах. В Лиге чемпионов они добыли путёвку в плей-офф со второго места. За шесть встреч группового этапа потерпели лишь одно поражение — в матче с «Манчестер Сити» (1:2).
В Кубке Германии дортмундцы добрались уже до 1/8 финала. На предыдущих стадиях они уверенно обыграли «Мюнхен-1860» (3:0) и «Ганновер-96» (2:0). Теперь же жёлто-чёрным не нужно думать о других турнирах. До начала чемпионата мира им предстоит сыграть лишь один матч — с «Гладбахом». Жаль, что не будет Марко Ройса, который будет вынужден пропустить даже ЧМ-2022 из-за травмы.
Думается, в грядущем дерби двух «Боруссий» дортмундцы добудут три очка. За последние 16 очных встреч они потерпели лишь два поражения. Во всех остальных матчах жёлто-чёрные одержали уверенные победы. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.
Также стоит отметить, что во встрече с «Бохумом» чёрно-бело-зелёные пропустили два мяча в первые же 15 минут игры. Второй гол получили из-за несогласованности действий защитника — Нико Эльведи и голкипера — Яна Ольшовски. Есть все основания полагать, что без Яна Зоммера Даниэлю Фарке, некоторое время возглавлявшему «Краснодар», не удастся зацепиться даже за ничью.
Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д 11 ноября 2022 года
Без основного голкипера «Боруссия» Мёнхенгладбах много пропускает и терпит поражения. Наверняка уступит и дортмундской «Боруссии», которая теперь может спокойно сконцентрироваться на грядущей встрече и приложить максимум усилий для добычи трёх очков. История очных встреч и расклад сил всецело на стороне жёлто-чёрных.
Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 2.17.
Экспресс с коэффициентом 7.72.
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре.
Гаджиев: сомневаюсь, что Дзюбе интересен поединок с Емельяненко.
«Зенит» зимой 2023 года проведёт два сбора за пределами России.
Лукаку и Азар вошли в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре.
Флик огласил заявку сборной Германии на ЧМ-2022.
- 10 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
06:30
-
05:30
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30