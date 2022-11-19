ЧМ-2022: без Мане, Погба и пива. Зато Месси и Роналду здесь!

Уже завтра в Катаре стартует ЧМ-2022. Самый необычный турнир за всю историю чемпионатов мира. Начиная от сроков проведения и заканчивая расположением. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем чемпионате мира.
10 лучших прогнозов на ЧМ-2022.
ЧМ-2022: даты проведения турнира
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря. Старт турнира – 20 ноября, а завершится ЧМ-2022 18 декабря.
Где смотреть прямые трансляции матчей ЧМ-2022 в Катаре
Все матчи ЧМ-2022 по футболу на территории России покажут телеканалы холдинга «Матч!».
Кто и когда сыграет в матче открытия ЧМ-2022
В матче открытия турнира 20 ноября встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.26.
Эксперты считают фаворитом латиноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев мундиаля оценили коэффициентом 3.60, а ничья идёт за 3.20.
Букмекеры считают, что матч Катар — Эквадор не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Катара оценивают в 1.53, а на то, что отличится сборная Эквадора, можно поставить за 1.31.
Кто с кем сыграет на ЧМ-2022, состав групп
Состав групп по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом.
Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Когда финал чемпионата мира по футболу — 2022
Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
Кто фаворит ЧМ-2022 в Катаре
Эксперты считают основным фаворитом чемпионата мира сборную Бразилии и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 5.00. Следующим претендентом на победу в мундиале букмекеры назвали Аргентину, ведомую Лионелем Месси. На неё предлагают коэффициент 6.60. Триумф сборной Франции оценён в 6.95.
Роналду готов завершить карьеру после ЧМ-2022. Но при одном условии.
Также в числе главных претендентов Англия (10.00), Испания (10.00), Германия (12.00), Нидерланды (15.00), Португалия (16.00) и Бельгия (17.00).
Кто из звёзд не сыграет на ЧМ-2022
Главная трагедия перед стартом ЧМ-2022 разыгралась в сборной Сенегала. Садио Мане в последнем матче перед мундиалем получил травму. Мане всё равно включили в заявку, чтобы поставить его на ноги, обращались даже к шаманам, но обследование показало: форвард «Баварии» должен сделать операцию и точно не сыграет в Катаре.
С большими проблемами столкнулся наставник сборной Франции Дидье Дешам. В центре поля не смогут сыграть Поль Погба и Н'Голо Канте. А ещё два игрока выбыли в самый последний момент: не будет на мундиале Преснела Кимпембе и Кристофера Нкунку.
В сборной Нидерландов уже успели свыкнуться с отсутствием Жоржиньо Вейналдума, а в Португалии – Диогу Жоты. Вновь не сыграет на мундиале Марко Ройс – очередная травма перечеркнула надежды игрока. Не будет в Катаре и Тимо Вернера, и это большая головная боль для Ханс-Дитера Флика.
Несмотря на все эти потери, чемпионат мира всё равно привлечёт внимание миллионов людей по всему миру. Разумеется, и мы будем пристально следить за турниром. Удачных ставок!
Экспресс с коэффициентом 11.50.
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Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.
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