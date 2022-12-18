Экспресс на 18 декабря с коэффициентом 11.33: Мбаппе разобьёт мечту Месси

18 декабря нас ждёт финал ЧМ-2022, а также пройдут очередные матчи в испанской Сегунде. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.33 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция 18 декабря

Очень трудно вспомнить, когда на финал чемпионата мира у букмекеров были такие равные котировки. Тут сложно спорить, одного явного фаворита в финале нет, и решать его исход будут небольшие мелочи, а ждать какого-то грандиозного превосходства одной из команд явно не стоит. Форма и путь команд к финалу были в чём-то схожи, у каждой из них за плечами есть одно поражение и победы над сильными соперниками.

Аргентина в очередной раз делает ставку на гений Месси, надёжную игру в обороне и агрессию на грани, а иногда и за гранью фола. Таким образом, «альбиселесте» пытается гасить напор мастеровитых соперников, не давать им пространства, прессинговать, постоянно угрожать их воротам. Заигрываться в атакующий футбол со сборной Аргентины явно не стоит, но и отдавать инициативу в руки аргентинцам — тоже.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Состав Франции по уровню игры не уступает сопернику, обилие травм, с которым «Ле Блё» столкнулись перед началом турнира, не помешало им добраться до финала. Сборная Франции может не впечатлять обороной, но старается компенсировать всё это мощной атакой. Мбаппе и Жиру могут найти ключ к любому сопернику.

Понятное дело, что определить фаворита тут сложно, но рискнём отдать преимущество французам. Складывается впечатление, что у них осталось больше сил, они играли не хуже аргентинцев и за счёт скорости могут создать им немало проблем. Франция – самый сильный из соперников, с которыми Аргентина играла на турнире, у неё хорошие шансы остановить Месси и компанию. Вариант, конечно, рискованный, но стоит обратить внимание на победу Франции за 2.9.

Прогноз на матч Сегунды «Леванте» — «Эйбар» 18 декабря

«Леванте» в прошлом розыгрыше Примеры активизировался лишь под конец турнирной дистанции, и усилий команды оказалось недостаточно для сохранения прописки. «Лягушки» не слишком убедительно стартовали в Сегунде. После затянувшейся серии неудач Мехди Нафти указали на дверь, пригласив на пост главного тренера опытнейшего Хавьера Кальеху.

Под руководством экс-тренера «Вильярреала» команда заметно активизировалась. Она не знает горечи поражений на протяжении 10 матчей подряд, выиграв в шести из них. «Леванте» закрепился на третьей строчке, сократив отставание от лидера до одного пункта.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Лягушки» постепенно прибавляют в игре в атаке. Игроки наносят по 11,55 удара, из них треть приходится в створ. Мохамед Булдини и партнёры забили 22 мяча, из которых 14 были забиты после изменений на тренерском мостике.

«Эйбар» в прошлом сезоне был близок к завоеванию обратного билета в Примеру, но в плей-офф уступил «Жироне». В текущем сезоне «оружейники» делают всё возможное, чтобы завоевать прямой обратный билет. Подопечные Гаиски Гаритано предпочитают играть первым номером. Они владеют мячом 55% матча и активно действуют у штрафной соперников. За 20 игр Стоичков и компания забили 24 гола.

Обе команды хороши в атаке и заряжены на победу. При таких раскладах рекомендуем ставку на обе забьют за 2.15.

Прогноз на матч Сегунды «Альбасете» — «Ивиса» 18 декабря

«Альбасете» пока с уверенностью перевыполняет первоначальный план на сезон – борьба за выживание клубу не грозит, а при должном везении можно рассчитывать и на повышение. Впрочем, пока «сырные» остаются обычным середняком, который вовсе не балует стабильностью в результатах. На своём поле эта команда играет слишком закрыто и не пытается давить в атаке даже с соперниками более низкого уровня.

В четырёх предыдущих встречах в родных стенах получилось одержать лишь одну минимальную победу. Сейчас пробиться через массированную оборону гостей будет ещё сложнее, ведь у «Ивисы» нет ресурсов, чтобы играть в активный футбол – она точно закроется на своей половине поля, стараясь поменьше ошибаться. В 7 из 12 последних игр в чемпионате «Альбасете» не смог забить больше одного мяча, а «Ивиса» не может забить больше одного вообще 12 матчей подряд.

Поэтому в данный момент напрашивается минимальная победа хозяев, ведь на выезде «Ивиса» проигрывает четыре матча кряду. Команды решают разные задачи и находятся в разном физическом состоянии, таким образом, особой интриги по результату нет. Победа хозяев идёт за 1.82.

Экспресс на матчи 18 декабря

Ставка 1: победа Аргентины в матче с Францией за 2.9.

Ставка 2: обе забьют в матче «Леванте» — «Эйбар» за 2.15.

Ставка 3: победа «Альбасете» в матче с «Ивисой» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.90 Х 2.15 Х 1.82 = 11.33.

Дешам: в моей голове только финал ЧМ-2022.

Роналдиньо: Месси уничтожит Францию в финале ЧМ-2022.

Дешам: некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси.