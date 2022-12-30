«Барселона» — «Эспаньол». Депай воспользуется отсутствием Левандовского

Мемфис соскучился по футболу и устроит шоу для болельщиков, ведь это шанс показать Хави, что он не хуже поляка.

31 декабря состоится матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу «Барсы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29, а шансы «Эспаньола» оценены в 12.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Эспаньол» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.73. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол» (31.12.2022)

Матч 15-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол» состоится 31 декабря в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Начало — в 16:00 мск. Смогут ли «попугаи» помешать Хави укрепиться в статусе лидера Примеры? Разбираемся вместе.

Сине-гранатовые за 14 туров допустили лишь две осечки — сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и уступили в матче с «Реалом» (1:3). В остальных встречах Примеры подопечные Хави одержали победы. Они воспользовались неудачами главного конкурента в борьбе за чемпионство и ушли на перерыв в статусе лидера Примеры.

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«Барселона» в чемпионате Испании превосходит соперников в большинстве атакующих показателей за счёт акцента на доминирование на поле. Футболисты «Барсы» забили 33 мяча, в половине из которых поучаствовал Левандовски — 13 голов и четыре результативные передачи.

Подавляющее превосходство в контроле мяча и эффективный прессинг позитивно сказались на надёжности игры в обороне. За 14 туров сине-гранатовые пропустили лишь пять голов, три из которых во встрече с «Реалом» (1:3).

В грядущей встрече «Барселоне» не поможет Роберт Левандовски. Он дисквалифицирован из-за красной карточки, которую получил в матче с «Осасуной». Польский форвард принял участие в половине голов команды. Хорошо, что Мемфис Депай успел восстановиться.

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«Эспаньол» немного поправил положение после неудачного старта. В последних восьми встречах Примеры подопечные Диего Мартинеса уступили лишь два раза, а пять игр завершились ничейным результатом. Обыграть удалось только «Вальядолид» со счётом 1:0 благодаря голу Хоселу. Способствовал этому благоприятный календарь.

32-летний испанский нападающий — локомотив атакующего механизма «попугаев». При не самой высокой активности игры команды впереди он поучаствовал в половине из 16 общекомандных голов. Футболист занимает пятую строчку в таблице бомбардиров Примеры. Подопечные Диего Мартинеса в последних матчах существенно прибавили в обороне. За последние восемь игр команда пропустила десять голов.

Примера возобновляется после перерыва на ЧМ-2022. Из множества игроков «Барселоны», отправившихся на турнир, лишь нескольким удалось достойно выступить — Френки де Йонг и Мемфис Депай со сборной Нидерландов добрались до 1/4 финала, а Жюль Кунде и Усман Дембеле в составе Франции в финале уступили Аргентине.

«Барселона» на несколько порядков сильнее соперника, но «Эспаньол» нередко навязывает достойную борьбу, поэтому преждевременно списывать команду Диего Мартинеса со счётов не стоит. Хави поставил потрясающий комбинационный футбол. Футболисты радуют болельщиков голами.

Без Роберта Левандовского вероятность голевой феерии ниже, но у Хави достаточно ресурсов, чтобы в домашних стенах уверенно обыграть середняка. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года

Мемфис Депай постарается доказать, что он не хуже Роберта Левандовского. «Барселона» в Примере выиграла в шести из семи домашних матчей, при одном ничейном результате. Подопечные Хави на «Спотифай Камп Ноу» за семь игр забили 17 безответных мячей. Во время праздников футболисты постараются порадовать заскучавших болельщиков. Ресурсов для этого предостаточно. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.65.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.75.

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Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.75.