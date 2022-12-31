Экспресс на 31 декабря с коэффициентом 12.2: феерия Холанда на Новый год

31 декабря пройдут очередные матчи испанской Примеры и АПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Эвертон» 31 декабря

Декабрь для «Ман Сити» начался с победы над одной ливерпульской командой. Теперь команда Пепа Гвардиолы закроет год победой над другой ливерпульской командой, сомнений в этом нет практически ни у кого. Причём победить «Ливерпуль» было куда более трудной задачей, чем та, которая сейчас стоит перед «горожанами».



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Эвертон» умудрился упустить победу дома над скромным «Вулверхэмптоном». В гостях подопечные Лэмпарда играют ощутимо хуже. У «ирисок» снова проблемы с реализацией, да и оборона сейчас не выглядит непроходимой. Найти какие-то козыри, за счёт которых «Эвертон» сможет зацепиться за очки с «Сити», очень непросто.

Вопрос тут только в том, с каким счётом победит действующий чемпион. Скорее всего, «ириски» со своими проблемами в атаке не смогут даже забить. А для «Сити» с Холандом не составит труда отправить в ворота гостей три и даже больше мячей. Предлагаем поставить на победу «Ман Сити» с форой (-2.5) за 2.24.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря

Главный тренер «Барселоны» Хави в текущем сезоне Ла Лиги полностью раскрыл свой потенциал. Он создал абсолютно новую команду, которая действует в привычной для каталонцев тактической схеме. Это позволило им набрать 37 очков по итогам 14 встреч. Особенно стоит похвалить оборону «Барселоны» — всего пять пропущенных мячей при 33 забитых. На домашней арене у сине-гранатовых отличные показатели. В семи играх шесть побед при одном ничейном исходе. Отметим, что на «Камп Ноу» они не пропустили ни одного мяча.



Лучшие экспрессы на сегодня.

«Эспаньол» в пяти последних встречах не сумел завоевать ни одной победы. Трижды гости сыграли вничью и два матча уступили. На выезде дела у «Эспаньола» обстоят не слишком хорошо — всего одна победа в семи встречах. Тем не менее пропускает команда немного, девять мячей.



Для нашего прогноза важно, что в истории последних личных встреч на поле стадиона «Камп Ноу» преобладают игры с низкой результативностью. В четырёх играх подряд забито не больше двух мячей. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.80.

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ» 31 декабря

«МЮ» пока только радует. Уход Роналду и связанные с этим скандалы не отразились на команде, а пауза позволила тен Хагу лучше донести до игроков свои идеи и чётче выстроить своё видение футбола. Пока в соперниках были только команды ниже классом, серьёзная проверка ждёт «МЮ» позже, а пока манкунианцы должны побеждать и пытаться пробиться в топ-4.

«Вулверхэмптону» пошла на пользу смена тренера. Результаты улучшились, но по игре прогресс пока не такой значительный. Победить «Эвертон» получилось не без доли везения, а «Гиллингем» в Кубке не тот соперник, по которому можно делать выводы. Игра с «МЮ» должна будет показать, сделали «волки» вывод из своих ошибок и смогли решить проблемы или же нет.

Хозяева не показали в последних матчах ничего такого, за счёт чего могли бы отбирать очки у топов. «МЮ» постепенно продолжает набирать обороты, и такой соперник не станет для него преградой. Тем более что оборона «волков» уже не так хороша, как раньше. Предлагаем поставить на победу «МЮ» с коэффициентом 1.95.

Экспресс на матчи 31 декабря

Ставка 1: победа «Ман Сити» над «Эвертоном» с форой (-2.5) за 2.24.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Барселона» — «Эспаньол» за 2.80.



Ставка 3: победа «МЮ» над «Вулверхэмптоном» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.24 Х 2.8 Х 1.95 =12.24.

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