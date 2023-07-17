Дзюба, Малком и Промес освободят путь Чалову. Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Чемпионат России по футболу возвращается уже на этой неделе. «Зенит» будет защищать очередной титул, но конкуренция в нынешнем сезоне обещает быть на высоком уровне. «Рубин» и «Балтика» постараются закрепиться в РПЛ, а «Оренбург» – не вылететь после смены тренера. Также особенное внимание стоит обратить на бомбардирскую гонку. Форвард «Зенита» Малком попытается сохранить звание самого результативного футболиста.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фавориты не меняются

Для Малкома прошлый сезон стал прорывом. Бразилец окончательно избавился от ряда проблем с травмами и адаптацией. Он стал ключевым футболистом нападения клуба, который отпраздновал чемпионство. За 27 встреч Малком забил 23 гола.

Важно отметить, что в стартовых четырёх турах бразилец только набирал форму, но затем активизировался. Он оформил шесть дублей и покер. Малком претендовал на рекорд по голам за сезон в чемпионате России (25 мячей), но три последних матча пропускал. И даже в таком темпе стал первым, продемонстрировав лучший процент реализации. До сих пор есть опасения, что бразилец покинет «Зенит» летом, но пока на его победу в гонке бомбардиров коэффициент 4.00.

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Главный конкурент, разумеется, Квинси Промес, который долгие годы является одним из лучших нападающих «Спартака» и лиги. На него также коэффициент 4.00. В России нидерландец за полный сезон всегда стабильно попадал в топ-5 бомбардиров РПЛ, но часто ему не хватало совсем немного.

Квинси в минувшем сезоне не хватило всего три мяча до Малкома, и это довольно обидно, так как последние туры бразилец не выступал, а «Спартак» провалил концовку. Тем не менее у Промеса за весь сезон не было серии более двух матчей без мячей, он опередил всех по ожидаемым голам.

Артём Дзюба снова лучший российский форвард

Огромного прогресса эксперты ждут в предстоящем сезоне от Дзюбы, которого не так давно многие поспешили списать со счетов. Прошлым летом 34-летний ветеран перебрался в Европу, но провёл очень слабый период в составе турецкого «Адана Демирспор». За три месяца Артём сыграл лишь в пяти матчах и забил один гол.

Перезапустить карьеру помог «Локомотив», который с приходом Михаила Галактионова пытался спасти бедствующий сезон. И Дзюба стал именно тем недостающим звеном – в дебютной игре оформил хет-трик, затем ещё два дубля. В восьми первых матчах у него было восемь голов. Концовка вышла смазанной из-за травм, но форвард так впечатлил самоотдачей, что в него вновь поверили. Букмекеры оценивают вероятность его победы в гонке бомбардиров коэффициентом 4.00.

Чалов — главная надежда ЦСКА

Одним из наиболее интересных игроков РПЛ в данный момент является Чалов. Вернувшись из Швейцарии в родной ЦСКА, россиянин вновь стал ключевым элементом в атаке обновляющейся команды Владимира Федотова. Фёдор забил 19 голов, что на четыре больше его рекорда в 2019 году, когда он стал лучшим бомбардиром.

Чалов не пропустил ни одной встречи и был хорош как при реализации, так и в созидании. Он стал вторым после Промеса по ожидаемым голам. Единственным недостатком по-прежнему остаётся стабильность – на четыре матча с голами подряд он мог выдать такую же сухую серию. От Чалова ждут гораздо большего, и, если ему удастся прибавить, армейцам будет проще справиться с потерями в составе. Коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ — 8.00.

Кто ещё может удивить?

В «Зените», естественно, далеко не всё завязано на Малкоме. В десятку в прошлом сезоне также вошёл Иван Сергеев. Россиянин стал лучшим джокером чемпионата, забив 10 голов. Статистика, возможно, не столь впечатляющая, но важны детали. Сергеев 7 из 10 своих мячей забил, выходя со скамейки запасных, в том числе и в ворота «Спартака». При этом он три раза оформлял дубли. На него дают коэффициент 10.0.

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Одинаковые шансы с коэффициентом 15.0 у Соболева из «Спартака» и Фёдора Смолова из «Динамо». Александр также провёл мощный сезон с 13 голами в РПЛ, но нередко обращал на себя внимание с отрицательной стороны и пропустил несколько матчей из-за дисквалификации. И всё же он лучший центральный нападающий красно-белых.

Смолов прекрасно стартовал с четырьмя голами в трёх турах, но затем едва попал в топ-10. 33-летнего форварда периодически мучат травмы, но с приходом Марцела Лички в условиях атакующего стиля у него есть шанс на перезагрузку.

Нельзя не отметить и Владимира Писарского. В первом же сезоне РПЛ он за первый круг забил 14 голов в составе «Оренбурга». Зимой перешёл в «Крылья Советов» и мгновенно вписаться не смог, не забив больше ни разу. Тренер Игорь Осинькин отмечал, что Писарскому необходимо ещё многому учиться, но он верит в игрока. И всё же коэффициент на первое место в гонке бомбардиров 20.0 говорит сам за себя.

Чалов способен на прорыв

Основная борьба за звание лучшего бомбардира РПЛ, скорее всего, снова развернётся между лидерами топ-клубов. Малком и Квинси Промес заслуженно считаются фаворитами, даже не являясь чистыми форвардами. Они идеально встроены в крепкий командный механизм Сергея Семака и Гильермо Абаскаля. Малком хочет защитить титул, а по возможности побить рекорд. Никогда не стоит недооценивать Артёма Дзюбу, однако в силу возраста не факт, что ему удастся пройти весь путь без потерь.

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И всё же, кто точно может совершить очередной прорыв, так это Фёдор Чалов. В отличие от конкурентов, ЦСКА не только не укрепил линию нападения летом, но и потерял некоторых игроков. К примеру, второй бомбардир команды Хесус Медина ушёл в «Спартак». Чалов на пике формы, и в отсутствие поддержки на него возрастает давление ответственности. Это вызов, к которому Фёдор будет готов.

Ставка: Фёдор Чалов станет лучшим бомбардиром в сезоне-2023/2024 РПЛ за 8.00.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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