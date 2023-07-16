Сбылась мечта Мэйсона Маунта — он в «МЮ». Чем экс-игрок «Челси» отплатит тен Хагу?

За «Челси» становится страшно. Новые руководители разваливают клуб, который долгие годы старался улучшить Роман Абрамович. Смены наставников и пошедшие команде во вред дорогостоящие трансферы привели к тому, что по итогам минувшего сезона «аристократы» заняли лишь 12-е место в турнирной таблице.

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На этом новые боссы «Челси» решили не останавливаться. Этим летом они продали ряд ведущих игроков, которые приводили «синих» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке и Клубном чемпионате мира. Кай Хаверц был отправлен в «Арсенал», Матео Ковачич в «Манчестер Сити», а Мэйсон Маунт — в «Манчестер Юнайтед».

Хорошо, что Маунт ушёл

Покинуть «Челси» — пожалуй, очень правильный ход со стороны Мэйсона. «Аристократы» сами на себя не похожи. Возможно, Маурисио Почеттино удастся исправить положение и вернуть их хотя бы в борьбу за еврокубки. Однако на глобальную перестройку наверняка уйдёт немало времени.

Активно прогрессирующий при Эрике тен Хаге «Манчестер Юнайтед» своевременно подсуетился и здорово усилил центр поля, где давно не хватало качества. В прошлом сезоне манкунианцам нередко недоставало третьего всесторонне развитого полузащитника в тандем к Каземиро и Бруну Фернандешу. Усугубляли положение травмы и дисквалификации.

Приобретение Маунта обещает устранить данную проблему. 24-летний полузащитник сборной Англии обладает отличным футбольным интеллектом, креативностью и набором других важных качеств. Он наверняка поможет тен Хагу навязать соперникам борьбу за трофеи в новом сезоне.

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Кроме того, Маунт будет всегда мотивирован забивать своему бывшему клубу. Эксперты предлагают поставить на то, что Маунт забьёт в матче с «Челси» в сезоне-2022/2023 за коэффициент 2.25.

У «красных дьяволов» отличный проект

В том, что «МЮ» будет бороться за трофеи, нет никаких сомнений. В прошлом сезоне тен Хаг добился просто гигантского прогресса. Ему удалось значительно улучшить рисунок игры манкунианцев, а также вытащить наружу сильнейшие качества футболистов, в частности лидера команды Маркуса Рашфорда.

В итоге «красные дьяволы» заняли третье место в турнирной таблице АПЛ, выиграли Кубок лиги, дошли до финала Кубка страны, а также до 1/4 финала Лиги Европы, обидно уступив будущему победителю — «Севилье». Если бы не травмы ведущих игроков, у них были бы все шансы выиграть турнир.

На адаптацию в «Манчестер Юнайтед» у Маунта вряд ли уйдёт много времени. Во-первых, он отлично знаком с чемпионатом Англии. Во-вторых, Эрик тен Хаг умеет встраивать новобранцев в свою схему игры и доносить требования до подопечных. Он силён не только в тактическом плане, но и в психологии.

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Подтверждает это то, что после скандального ухода Криштиану Роналду тренер сумел сплотить команду общей целью, а также улучшить её менталитет. Теперь, когда голландский специалист собрал состав, который отвечает его требованиям, можно попробовать поучаствовать в чемпионской гонке АПЛ. Будет непросто, но шансы есть.

Мэйсон станет одной из ключевых фигур

Маунт уже успел принять участие в одной товарищеской встрече в составе «красных дьяволов», в которой помог обыграть «Лидс» (2:0). Отметился в ней англичанин как со знаком плюс, так и со знаком минус. Он был хорош в прессинге и порадовал хорошим ви́дением поля, но завершение и кроссы куда-то пропали.

Впрочем, судить по контрольной встрече — занятие не из лучших. Тен Хаг наверняка поможет полузащитнику устранить недочёты и вернуться на прежний уровень игры. Поставить на то, что Маунт отдаст больше 8 результативных передач в АПЛ в сезоне-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Большого количества голов от Маунта не ждём. Во-первых, в «Челси» он играл на позиции атакующего полузащитника. В «МЮ» на ней не первый год играет Бруну Фернандеш. Скорее всего, тен Хаг будет использовать Мэйсона в центре полузащиты, откуда забить будет на порядок труднее. Эксперты оценили тотал Маунта больше 6.5 мяча в 1.66.

Тен Хаг исправит последствия

Также не будем забывать, что за весь минувший сезон в составе «Челси» во всех официальных турнирах Маунт забил только три мяча. Матч с «Лидсом» также показал, что у 24-летнего англичанина появились проблемы с реализацией моментов. Тен Хаг наверняка это учтёт и со временем постарается исправить.

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Голландец в недавнем интервью поделился ожиданиями от трансфера Маунта. Он выразил уверенность, что Мэйсон улучшит динамику игры «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг подчеркнул, что в первую очередь его команде нужно больше мобильности в полузащите. Это Маунт может организовать.

Ставка: Мэйсон Маунт отдаст больше 8 результативных передач в сезоне-2023/2024 в АПЛ за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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