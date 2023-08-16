БАТЭ — «Шериф». Разве может быть хуже?

17 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ — «Шериф». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «ос» составляет 1.90, а на жёлто-синих можно поставить за 3.95. Ставки на ничью принимают за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч БАТЭ — «Шериф» 17 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч БАТЭ — «Шериф» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.10. Ставку на победу «ос» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ — «Шериф» (17.08.2023)

«Шериф» выиграл первый матч с разгромным счётом 5:1 у БАТЭ. Теперь осталось не проиграть в разницей больше чем в три мяча, чтобы гарантировать себе выход в следующий этап. «Осам» не составило труда одержать победу над борисовчанами.

Дубль оформили Давид Акпан Анкейе и Момо Янсане. Седрик Бадоло также записал на свой счёт гол, который помог команде из Молдавии выиграть. БАТЭ забил гол благодаря Сиди Бане, но на тот момент «Шериф» уже записал на свой счёт три мяча.

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Главный тренер жёлто-синих Кирилл Альшевский использует оборонительную схему 4-3-3. Такая расстановка больше подходит для игры через прессинг. Однако в первой встрече она не сработала, и, скорее всего, наставник БАТЭ изменит её, рассчитывая застать врасплох «Шериф».

Борисовчане начали сезон в квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Партизани». Поражение во втором квалификационном раунде от «Ариса» с общим счётом 5:11 отправило БАТЭ в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Жёлто-синие не выступали в групповом этапе Лиги Европы с сезона-2018/2019. Большие надежды связаны с атакующим полузащитником Валерием Громыко. Он лидирует в составе БАТЭ с шестью голами. У Бане, забившего в первом матче, три мяча на счету.

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Тренер «Шерифа» Роберто Бордин возглавил команду в январе. На «ос» возлагаются большие надежды после того, как несколько сезонов назад они дошли до группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне клуб из Тирасполя добрался до группового этапа Лиги Европы, а затем сыграл в плей-офф ЛКФ. Бордин ставит перед собой задачу вернуть команду молдавской лиги как минимум в групповой этап ЛЕ.

Тираспольский «Шериф» легко справился с первым матчем и в четверг должен одержать победу в ответной встрече. Молдавская команда сможет повторить результат и победить с приличным отрывом. Не сомневаемся, что борисовчане пойдут напролом и напросятся на несколько классных контратак.

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