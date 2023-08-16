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«Рубин» — «Крылья Советов», прогноз на матч РПЛ 18 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рубин» — «Крылья Советов». Игорь Осинькин познал секрет успеха
Антон Мартысевич
«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ
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Самарцы впечатляют на старте сезона. А вот казанцы — расстраивают.

18 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.43. Успех самарцев оценён экспертами в 2.72. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» 18 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» (18.08.2023)

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат России по футболу набирает обороты. Программу 5-го тура открывает игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Футбольный клуб «Рубин» попробует прервать череду неудачных результатов в матче с самарскими «Крыльями Советов».

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Хозяева поля вернулись в РПЛ из Первой лиги, но старт чемпионата показал, что в прошлом один из сильнейших клубов страны рискует вновь оказаться в зоне риска. «Рубин» набрал за четыре тура всего два очка, а также проиграл обе встречи в Кубке России.

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Действительно хорошее впечатление команда Рашида Рахимова оставила только в первом матче сезона, когда приехала в гости к «Локомотиву» и была близка к победе не только по счёту, но и по игре. Однако железнодорожники спаслись на 88-й минуте – 2:2.

Два гола в той встрече – это ровно столько же, сколько казанцы смогли забить в следующих пяти официальных встречах. При этом в турнирной таблице РПЛ ни у одной из команд нет больше пропущенных мячей, чем у «Рубина». Юрий Дюпин смог отразить только 16 из 26 ударов в створ в первых четырёх встречах. Три гола ему в предыдущем туре забили футболисты «Ростова» (0:3).

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В то же время «Крылья Советов» являются одним из ярких впечатлений старта этого сезона. Команда Игоря Осинькина наносит в среднем 14,5 удара за игру и делит по этому показателю второе место с «Ростовом», уступая только «Спартаку».

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При этом самарцы гораздо лучше реализуют свои моменты, чем в минувшем сезоне. 11 голов за четыре матча РПЛ – это лучший результат в лиге, наравне со «Спартаком» и ЦСКА. Сразу пять мячей недавно побывало в воротах всё того же «Ростова» (5:1). Однако в игре последнего тура самарцы снова заставили своих болельщиков вспомнить неудачи прошлого розыгрыша.

Матч с «Локомотивом» прошёл при тотальном преимуществе «Крыльев Советов» — они нанесли 20 ударов по воротам, а восемь пришлись в створ, но только один стал голевым. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Это уже вторая потеря очков «Крыльев Советов» за четыре тура. Ранее самарцы смогли спастись от поражения в игре с «Динамо» (3:3), уступая по ходу встречи два мяча. Кроме того, полурезервный состав неудачно стартовал в Кубке России, проиграв оба матча.

Много шуму наделала попавшая на видео фраза Игоря Осинькина, сказанная футболистам. Он сказал, что у «Крыльев Советов» нет цели бороться за чемпионство. Тем не менее две победы и две ничьих на старте чемпионата при атакующей игре вдохновляют футболистов на то, чтобы перестать чувствовать себя аутсайдерами.

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«Крылья Советов» действительно впечатляют на старте сезона по игре, но команда не выглядит неуязвимой, пропуская в каждом официальном матче. Впрочем, при встрече с нестабильным «Рубином» даже на его поле можно рассчитывать на очки. Поставить на то, что гости не проиграют и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.36.

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Гости лестно отозвались об уровне соперника. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов отметил, что это будет своеобразное дерби Самары и Казани. В свою очередь, Игорь Осинькин сказал, что «Рубин» в таком положении, в котором будет выкладываться не на 100, а на 101%. Скорее всего, не хватит им даже этого.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» 18 августа 2023 года

В этом матче один из лидеров чемпионата по числу забитых мячей будет гостить у команды, у которой есть очевидные проблемы в обороне. Однако это ещё не гарантирует лёгкой победы «Крыльям Советов», ведь самарцы способны терять очки даже при подавляющем преимуществе и пропускают в каждой официальной игре сезона. Поездка в Казань лёгкой не будет, но беспроигрышная серия самарцев в чемпионате продолжится.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и обе забьют за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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