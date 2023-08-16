«Рубин» — «Крылья Советов». Игорь Осинькин познал секрет успеха

18 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.43. Успех самарцев оценён экспертами в 2.72. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» 18 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» (18.08.2023)

Чемпионат России по футболу набирает обороты. Программу 5-го тура открывает игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Футбольный клуб «Рубин» попробует прервать череду неудачных результатов в матче с самарскими «Крыльями Советов».

Хозяева поля вернулись в РПЛ из Первой лиги, но старт чемпионата показал, что в прошлом один из сильнейших клубов страны рискует вновь оказаться в зоне риска. «Рубин» набрал за четыре тура всего два очка, а также проиграл обе встречи в Кубке России.

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Действительно хорошее впечатление команда Рашида Рахимова оставила только в первом матче сезона, когда приехала в гости к «Локомотиву» и была близка к победе не только по счёту, но и по игре. Однако железнодорожники спаслись на 88-й минуте – 2:2.

Два гола в той встрече – это ровно столько же, сколько казанцы смогли забить в следующих пяти официальных встречах. При этом в турнирной таблице РПЛ ни у одной из команд нет больше пропущенных мячей, чем у «Рубина». Юрий Дюпин смог отразить только 16 из 26 ударов в створ в первых четырёх встречах. Три гола ему в предыдущем туре забили футболисты «Ростова» (0:3).

В то же время «Крылья Советов» являются одним из ярких впечатлений старта этого сезона. Команда Игоря Осинькина наносит в среднем 14,5 удара за игру и делит по этому показателю второе место с «Ростовом», уступая только «Спартаку».

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При этом самарцы гораздо лучше реализуют свои моменты, чем в минувшем сезоне. 11 голов за четыре матча РПЛ – это лучший результат в лиге, наравне со «Спартаком» и ЦСКА. Сразу пять мячей недавно побывало в воротах всё того же «Ростова» (5:1). Однако в игре последнего тура самарцы снова заставили своих болельщиков вспомнить неудачи прошлого розыгрыша.

Матч с «Локомотивом» прошёл при тотальном преимуществе «Крыльев Советов» — они нанесли 20 ударов по воротам, а восемь пришлись в створ, но только один стал голевым. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Это уже вторая потеря очков «Крыльев Советов» за четыре тура. Ранее самарцы смогли спастись от поражения в игре с «Динамо» (3:3), уступая по ходу встречи два мяча. Кроме того, полурезервный состав неудачно стартовал в Кубке России, проиграв оба матча.

Много шуму наделала попавшая на видео фраза Игоря Осинькина, сказанная футболистам. Он сказал, что у «Крыльев Советов» нет цели бороться за чемпионство. Тем не менее две победы и две ничьих на старте чемпионата при атакующей игре вдохновляют футболистов на то, чтобы перестать чувствовать себя аутсайдерами.

«Крылья Советов» действительно впечатляют на старте сезона по игре, но команда не выглядит неуязвимой, пропуская в каждом официальном матче. Впрочем, при встрече с нестабильным «Рубином» даже на его поле можно рассчитывать на очки. Поставить на то, что гости не проиграют и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.36.

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Гости лестно отозвались об уровне соперника. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов отметил, что это будет своеобразное дерби Самары и Казани. В свою очередь, Игорь Осинькин сказал, что «Рубин» в таком положении, в котором будет выкладываться не на 100, а на 101%. Скорее всего, не хватит им даже этого.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» 18 августа 2023 года

В этом матче один из лидеров чемпионата по числу забитых мячей будет гостить у команды, у которой есть очевидные проблемы в обороне. Однако это ещё не гарантирует лёгкой победы «Крыльям Советов», ведь самарцы способны терять очки даже при подавляющем преимуществе и пропускают в каждой официальной игре сезона. Поездка в Казань лёгкой не будет, но беспроигрышная серия самарцев в чемпионате продолжится.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и обе забьют за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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Прогноз на матч «Лудогорец» — «Астана» с коэффициентом 2.35.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Арис» с коэффициентом 3.30.