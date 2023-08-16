«Аль-Наср» — «Аль-Таавун». Криштиану Роналду набрался сил

18 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Аль-Таавун». Начало игры – в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Аль-Таавуна» оценивается в 11.7. Поставить на ничью можно за 6.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» 18 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» (18.08.2023)

«Аль-Наср» закончил поход за Кубком арабских чемпионов. Пришло время для чемпионата страны. Дистанция длинная, соперники сильные, и лучше не терять очки на пустом месте. Хозяева уже оступились в первом матче, теперь нужно навёрстывать упущенное, поскольку главные конкуренты одержали победы.

У «Аль-Насра» не было возможности нормально отдохнуть после финала Кубка арабских чемпионов. Луиш Каштру был вынужден обойтись без травмированного Криштиану Роналду и дать отдых некоторым игрокам основы. Неудивительно, что Стивен Джеррард этим воспользовался, и его команда дожала соперника во втором тайме.

Овечкин обратился к Дзюбе с пожеланиями.

Перед матчем с «Аль-Таавуном» у «Аль-Насра» было время, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Успеет ли восстановиться Роналду, без которого команда смотрится гораздо хуже, а усилий одного Садио Мане, который уже на четвёртой минуте встречи с «Аль-Иттифаком» открыл счёт своим голам в Саудовской Аравии, не хватило.

В гости к «Аль-Насру» приезжает середняк — «Аль-Таавун». Команда не самая простая, закончившая прошлый сезон на пятой строчке. Не так давно она становилась бронзовым призёром Про-Лиги и выигрывала Кубок страны. Недооценивать «Аль-Таавун» точно не стоит, год назад он уже побеждал «рыцарей Неджда» в очном матче, но расклад сил был немного другим.

«Аль-Таавун» начал сезон игрой с таким же крепким середняком «Аль-Фатехом». Соперник открыл счёт, но под занавес первого тайма клуб отыгрался. Перед 1-м туром Про-Лиги команда также считалась андердогом, но на поле ничуть не уступала сопернику.

Захарян не может договориться о деталях трансфера в «Реал Сосьедад».

Конечно, у гостей нет такого яркого состава, как у «Аль-Насра». Главные звёзды «Аль-Таавуна» гораздо скромнее, а лучший ассистент Про-Лиги Алехандро Ромеро ушёл в «Аль-Айн». И всё же команда умеет играть, в том числе и в атакующий футбол.

«Аль-Наср» в последних матчах часто пропускал. Он смог сохранить свои ворота в неприкосновенности только в двух из семи игр этого сезона. С «Аль-Иттифаком» играли резервисты, поэтому «рыцари Неджда» пропустили два мяча.

«Аль-Таавун» забивает в 11 официальных матчах подряд. Может, его и можно считать андердогом, так как состав и игра «Аль-Насра» несколько на другом уровне, но гости точно не будут простым соперником и могут забить минимум гол. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» 18 августа 2023 года

Если «Аль-Наср» сыграет составом, близким к оптимальному, пусть даже без Роналду, у него есть хорошие шансы на победу, но она не будет лёгкой. «Аль-Таавун» может рассчитывать на продолжение своей результативной серии. В обороне у команды Луиша Каштру сейчас не всё гладко.

Ставка: обе забьют за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

Черчесов может сменить Рахимова на посту главного тренера «Рубина».

Прогноз на матч «Динамо» — «Арис» с коэффициентом 3.30.

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вернулся в «Рому».

Прогноз на матч «Лудогорец» — «Астана» с коэффициентом 2.35.