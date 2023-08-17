Марк Петровский — Кевин Джонсон. Американцу поможет опыт боёв с Кличко и Фьюри

Сибиряк является главным российским проспектом в тяжёлом весе, но в этом поединке молодости будет недостаточно для победы.

18 августа состоится одно из самых медийных событий в боях. На волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его начало запланировано на 23:00 мск. Вячеслав Дацик подерётся с Оли Томпсоном, Олег Тактаров — с Джеффом Монсоном, а Марк Петровский проведёт поединок с Кевином Джонсоном.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Где смотреть бой Марк Петровский — Кевин Джонсон

В прямом эфире поединок Марка Петровского и Кевина Джонсона покажут на телеканале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Петровский — Джонсон (18.08.2023)

Эксперты уверены в победе россиянина и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.12. Шансы американца оценили в 11.5. На ничью дают коэффициент 10.0. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию. Тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.22, а тотал меньше 4.5 раунда — за 3.85.

Прогноз на бой Марк Петровский — Кевин Джонсон 18 августа 2023 года

За громкими вывесками поединков Дацика и Тактарова многие могли не заметить не менее классный бой главного российского проспекта тяжёлого веса с многоопытным ветераном из США. Марк Петровский проведёт боксёрский поединок с Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Сибиряку всего 24 года, а он уже становился чемпионом мира и России по боксу (на любительском уровне). Недаром многие считают Марка Петровского одним из самых перспективных бойцов в тяжёлой весовой категории. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в 2022 году, и пока по-настоящему сильных соперников у него не было. Он выиграл все пять поединков, причём четыре завершил досрочно – нокаутом.

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Последний поединок Сибиряк провёл с Максимилиано Алехандро Сосой. Никаких проблем аргентинец не составил Марку, и он победил его техническим нокаутом уже в первом раунде. Профессиональная карьера Петровского только началась, но он подаёт огромные надежды. Правда, за его плечами пока нет ни одного боя за пределами России.

Противостоять 24-летнему тяжеловесу будет американец с очень богатым опытом. Кевин Джонсон в 2009 году был претендентом на титул чемпиона по версии WBC. Виталий Кличко должен был защищать свой пояс в поединке с Кингпином. Как ни старался украинец, он не смог нокаутировать американца. В свою очередь, Кевин изрядно вымотал соперника и оставил на его лице немало ссадин. Однако по очкам он уступил.

Уже на спаде карьеры Джонсон провёл бои с такими звёздами мирового уровня, как Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа. Кевин с каждым из них держался достойно. Цыганскому королю и Дел Бою он проиграл только судейским решением после 12 раундов. Своё первое досрочное поражение Кингпин потерпел от Эй Джея.

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Заканчивать с боями Кевин не собирался, поэтому принимал участие в маленьких турнирах Германии, но за последние семь таких поединков он одержал всего две победы. 31 марта 2023 года профессиональный боксёр принял приглашение подраться с Вячеславом Дациком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вывеска была громкой, и многие считали, что Рыжий Тарзан легко справится с ещё одним крупным соперником. Но это совершенно другой уровень.

Джонсон выиграл решением большинства судей и загорелся продолжать участвовать в поединках, которые проходят в Москве. Теперь ему предстоит проверить на прочность молодого проспекта тяжёлого веса Марка Петровского. Для россиянина это большая удача – продемонстрировать свой уровень с достойным соперником, который в лучшие годы дрался с легендарными боксёрами мира.

Прогноз и ставка на бой Марк Петровский — Кевин Джонсон

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» считается выставочным турниром, результаты которого не учитываются в статистике. Даже если Марк проиграет, это никак не повлияет на его карьеру. Петровский очень перспективный тяжеловес, у которого хорошее будущее.

Однако Джонсон, даже несмотря на возраст, поддерживает форму, постоянно участвует в поединках и имеет богатый опыт выступлений, о котором любой боксёр может только мечтать. Он уже показал, что никакие мощные удары не могут навредить ему в поединке с Дациком. Думается, что этот бой может закончиться в пользу американца. Предлагаем поставить на победу Джонсона за 11.5. Этот опыт обязательно поможет Марку в будущем.

Ставка: победа Кевина Джонсона за 11.5.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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