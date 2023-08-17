Олег Тактаров — Джефф Монсон. Главное — чтобы не подняли пенсионный возраст!

На двоих первому российскому чемпиону UFC и обрусевшему американцу целых 107 лет! Они подают правильный пример.

18 августа в соглавном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок по правилам бокса между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. Имена бойцов прекрасно знакомы не только поклонникам смешанных единоборств в России, но и во всём мире. Плохо одно — они уже в возрасте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первому российскому чемпиону UFC уже 55 лет. Обрусевшему американцу ненамного меньше — 52. В преддверии поединка известный боец Вячеслав Дацик в шутку отметил, что если в Госдуме посмотрят бой между Русским Медведем и Снеговиком и решат поднять пенсионный возраст, то пенсионеры их забьют.

Когда бой Олег Тактаров — Джефф Монсон

Бой между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном состоится 18 августа 2023 года в Москве (Россия).

Во сколько начало боя Тактаров — Монсон

Предполагается, что поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном начнётся не раньше 23:00 мск 18 августа 2023 года.

По какому каналу покажут бой Тактаров — Монсон

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном можно посмотреть на канале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Олег Тактаров — Джефф Монсон

Эксперты считают фаворитом Олега Тактарова. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.65. Шансы Джеффа Монсона оценили коэффициентом 3.00. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 6.50.

Прогноз на бой Олег Тактаров — Джефф Монсон

Русский Медведь провёл в ММА 24 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Последний поединок с его участием датирован далёким 2008 годом. Тогда он победил болевым приёмом Марка Керра. После этого Тактаров повесил перчатки на гвоздь, но, как оказалось, не окончательно.

В каком тонусе Олег подходит к бою с Монсоном — сказать невозможно. В деле его никто не видел уже более 15 лет. Впрочем, времени Русский Медведь зря не терял. Он снимался в кино, выступал в СМИ в роли эксперта, работал в качестве комментатора, а также был секундантом у Рината Фахретдинова в UFC.

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В предстоящем бою Тактаров планирует доказать, что у каждого есть шанс на вторую молодость. Получится ли? Олег обладает менталитетом победителя. Вероятнее всего, он выложится на все 100% и как минимум сумеет навязать борьбу чуть более молодому Джеффу Монсону.

Снеговик обладает огромным опытом выступлений в смешанных единоборствах. Только на профессиональном уровне он провёл целых 89 поединков, в которых одержал 61 победу. Когда-то обрусевший американец даже претендовал на звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Последние несколько лет Монсон где только себя не пробовал. Он сходился в борцовской схватке с Кимом Схашоком, дрался с Александром Емельяненко на голых кулаках и не только. Поединков было не очень много, потому что Джефф нередко получал тяжёлые травмы и долго восстанавливался.

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Несмотря на повреждения и учащающиеся поражения, Монсон не видит свою жизнь без боёв. Он продолжает драться и заниматься развитием своих бойцовских школ в России. Хотя также Джефф преуспевает в политике. В 2018 году он стал депутатом гордумы Красногорска.

На что ставить?

Выявить фаворита в предстоящем бою, на наш взгляд, не представляется возможным. Оба бойца обладают богатым опытом и невероятным характером. То, что они выйдут на ринг в таком возрасте — уже стоит многого. Своим примером Олег и Джефф вдохновляют. Отдавать предпочтение одному из них, откровенно говоря, не хочется.

Предлагаем сделать ставку на ничью за коэффициент 6.50. Какого-либо преимущества у одного из бойцов не будет, в частности из-за формата поединка. Бой пройдёт по правилам бокса. Для Тактарова и Монсона это далеко не самый удобный стиль. Их сильными сторонами являются борьба и выносливость. Так что, вероятнее всего, бой продлится всю дистанцию и подарит зрителям яркие эмоции.

Ставка: ничья за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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