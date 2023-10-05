Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 9.1: Миранчук не поможет Гасперини

5 октября пройдут очередные матчи Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» — «Брайтон»

В последнее время «Марсель» и «Брайтон» показывают слабую игру и не очень хорошие результаты.

«Марсель» в последних пяти играх не смог показать уверенную игру, проиграв два раза и трижды сыграв вничью. После скандала с болельщиками сменился тренер: место Марселиньо занял Дженнаро Гаттузо. «Брайтон» также не радует своих болельщиков, проиграв трижды. Однако английская команда показала хорошую игру в матчах с «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Борнмутом» (3:1).

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Брайтон» выглядит более уверенно, чем «Марсель». Но, исходя из коэффициентов букмекеров, можно предположить, что матч окажется напряжённым, и предсказать итоговый результат сложно.

Однако, учитывая прошлые игры и текущую форму команд, склоняемся к тому, что «Брайтон» сможет обыграть «Марсель». Команда Де Дзерби выглядит более сбалансированной.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта»

«Спортинг» в последних матчах показывает стабильность. Лиссабонцы обыграли «Фаренсе» — 3:2, «Риу Аве» — 2:0, и «Штурм» в Лиге Европы — 2:1. Также они сыграли вничью с «Брагой» и обыграли «Морейренсе» со счётом 3:0. Это говорит о том, что команда в хорошей форме и готова бороться за победу.

«Аталанта», с другой стороны, также показывает хорошие результаты. Бергамаски обыграли «Верону» со счётом 1:0, «Кальяри» и «Ракув» — по 2:0, а также сыграли вничью 0:0 с «Ювентусом» и проиграли «Фиорентине» — 2:3.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Учитывая текущую форму обеих команд и их последние результаты, я бы предположил, что «Спортинг» имеет небольшое преимущество. Лиссабонцы играют дома и показывают бóльшую стабильность в своей игре. Однако «Аталанта» — сильная команда, которая способна удивить, и она определенно поборется за победу.

Обе команды будут стремиться доминировать и контролировать игру. Рискнём предположить, что победит «Спортинг». Хозяева смогут использовать преимущество своего поля и выиграть встречу.

Прогноз на матч Лиги Европы АЕК — «Аякс»

В последних пяти матчах АЕК показал хорошие результаты, одержав три победы, добыв одну ничью и потерпев всего одно поражение. В свою очередь, «Аякс» показывает ужасные результаты — две ничьих и три поражения. Однако, оценивая предыдущие встречи между этими командами, можно увидеть, что «Аякс» обыгрывал АЕК со счётом 3:0 и 2:0.

При изучении коэффициентов букмекеров, видно, что большинство из них ставит на победу АЕКа или ничью. Учитывая предыдущие результаты и текущую форму, можно предположить, что матч будет тяжёлым для обеих команд.

Однако, на наш взгляд, за счёт еврокубкового опыта «Аякс» имеет все шансы на победу. При том что греки играют дома, поставим на непроигрыш голландцев.

Экспресс на матчи 5 октября

Ставка 1: победа «Брайтона» в матче с «Марселем» за 2.39.

Ставка 2: победа «Спортинга» в матче с «Аталантой» за 2.25.

Ставка 3: «Аякс» не проиграет АЕКу за 1.70.

Общий коэффициент: 2.39 Х 2.25 Х 1.70 = 9.10.