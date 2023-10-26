«Рубин» — «Балтика». Рахимов изобретательнее Игнашевича

27 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Балтика». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.17. Успех калининградцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Балтика» 27 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Балтика» (27.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 27 октября состоится встреча, которая откроет программу 13-го тура. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами «Рубин» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «Рубин» уступил «Зениту» (0:3) и «Краснодару» (0:2), сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Победили подопечные Рашида Рахимова «Факел» (1:0) и «Ахмат» (1:0). Таким образом, они поднялись на 11 строчку.

Улучшение результатов в первую очередь связано с усилением состава. В последний день трансферного окна казанцы подписали сразу шестерых футболистов. За счёт этого они заметно прибавили в плане качества игры в обороне. Пять пропущенных мячей за этот период времени, конечно, немало, но все они пришлись на встречи с лидерами.

Теперь Рахимову необходимо устранить другую немаловажную проблему — плохое завершение. Его подопечные создают много моментов практически в каждом матче, но далеко не всегда это приносит плоды. Казанцы входят в топ-6 чемпионата России по ожидаемым голам, однако в 12 играх им удалось забить всего лишь 11 мячей. Меньше только у «Факела».

Недавно приобретённые «Рубином» нападающие Никола Чумич и известный по выступлениям за «Урал» Лазар Ранджелович, а также атакующий полузащитник Валентин Вада пока что только адаптируются. На троих в пяти матчах они соорудили всего один гол.

«Балтика» на последнем отрезке сезона прибавила ещё сильнее, чем «Рубин». В последних пяти матчах в чемпионате России она уступила только ЦСКА (0:1) на выезде. Также подопечные Сергея Игнашевича сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и «Краснодаром» (2:2), а победили «Ахмат» (1:0) и «Оренбург» (1:0).

Очень благоприятно отразилось на команде из Калининграда точечное усиление полузащитником ЦСКА Кристияном Бистровичем. Хорват присоединился к «Балтике» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. В пяти встречах в составе нового клуба он отметился одним забитым мячом.

Впрочем, это совсем не отражает реальный вклад Бистровича в успехи «Балтики». Он моментально стал одним из лидеров калининградцев. С появлением хавбека в команде оборона клуба стала ещё надёжнее, а игра в нападении вариативнее и продуктивнее.

Несмотря на то что в соперниках были очень сильные команды, в этих пяти встречах подопечные Игнашевича забили столько же, сколько в семи предыдущих турах. Правда, четыре из пяти этих встреч проходили в Калининграде. С выездными матчами у «Балтики» дела обстоят очень плохо.

Во всех шести встречах в чемпионате России в гостях калининградцы потерпели поражения. За этот период времени они забили всего лишь четыре мяча, а пропустили 12. Поэтому наилучшим вариантом для ставки всё же видится 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Вполне вероятно, со временем Игнашевич исправит гостевой фактор. За последние несколько сезонов бывший легендарный футболист ЦСКА достиг очень большого прогресса с калининградцами. Сейчас его подопечные набрали отличный ход. Не исключено, что им удастся зацепиться за ничью в грядущей игре.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Балтика» 27 октября 2023 года

В победу «Рубина» верится больше. Команда классно усилилась. Немаловажно и то, что встреча состоится в Казани. У «Балтики» наблюдаются серьёзные проблемы с выездными матчами. На последнем отрезке сезона она здорово прибавила, но больше, чем за ничью, ей вряд ли удастся зацепиться. В то же время много голов не ждём. У обеих команд низкая результативность, а также отчётливо наблюдается прогресс в качестве игры в защите.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.