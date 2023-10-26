«Питтсбург» — «Колорадо». Ничушкин и Георгиев в погоне за рекордами

«Лавины» победили во всех шести стартовых матчах сезона. Они сметают любого на своём пути.

27 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.28. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо» 27 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш» (27.10.2023)

Новый регулярный сезон НХЛ постепенно входит во вкус. 27 октября состоится 11 встреч. В одной из них на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге «Питтсбург Пингвинз» примет «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В шести матчах «Питтсбург» победил только два раза. Он обыграл располагающихся в нижней части сводной таблицы «Вашингтон» (4:0) и «Калгари» (5:2). Во всех остальных встречах «пингвины» потерпели поражения в основное время и пропустили.

За этот период времени в пассиве подопечных Майка Салливана 20 шайб. Летние подписания не помогли 55-летнему американскому специалисту отладить надёжность в обороне. Напротив, с приходом результативного защитника Эрика Карлссона защита стала более уязвимой.

Карлссон меньше задействован в оборонительных действиях, ведь старается помогать атаке. Получается пока так себе — в шести встречах он отметился только одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Вероятно, в будущем показатели станут улучшаться. Вопрос только в том, как много времени шведу потребуется на адаптацию.

В последних двух матчах — с «Сент-Луисом» (2:4) на выезде и «Далласом» (1:4) на домашнем стадионе — Карлссон набрал только «-3» за полезность. Многолетний лидер «пингвинов» Евгений Малкин остался разочарован игрой команды во встрече с «Блюз». Он подчеркнул, что «Питтсбург» допускает одни и те же ошибки.

В шести матчах Малкин записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и отдал столько же результативных передач. 37-летний нападающий делит 54-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с Берни Николсом. На его счету 475 голов.

У «Колорадо» дела идут намного лучше, чем у «Питтсбурга». Клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет два очка, но у «Эвеланш» имеется ещё матч в запасе.

Подопечные Джареда Беднара одержали победы во всех шести встречах в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Проблемы возникли у них только с «Сан-Хосе» (2:1 Б). Во всех остальных случаях «Колорадо» уверенно выиграл в основное время.

Примечательно, что четыре из шести этих матчей были на выезде. Таким образом, общая победная серия клуба из Колорадо в гостевых встречах регулярных чемпионатов НХЛ достигла отметки в 15, что является новым рекордом лиги.

В шести матчах в текущей регулярке «лавины» пропустили только 12 шайб, а забросили 28. В шести из них — 1+5 — принял непосредственное участие Валерий Ничушкин. В прошлом сезоне нападающему часто докучали травмы, но в этом он постарается принести больше пользы.

Кроме того, летом «Колорадо» классно усилил состав, подписав нескольких топовых хоккеистов. В совокупности с тем, что наконец-то оправились от травм почти все ведущие хоккеисты «Эвеланш», это стало приносить плоды.

Отдельно стоит похвалить голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева. Он сыграл во всех шести встречах текущего розыгрыша чемпионата НХЛ. Россиянин установил новый клубный рекорд по количеству побед на старте регулярки. Кроме того, он стал лишь восьмым вратарём в истории лиги, начавшим сезон с шести и более выигранных матчей.

Поставить на победу «Эвеланш» в предстоящей игре можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Да, большое количество выездных матчей наверняка порядком подутомило подопечных Беднара. С другой стороны, у «Колорадо» потрясающая глубина состава, и его тренер очень грамотно пользуется этими ресурсами.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо» 27 октября 2023 года

Хотя встреча и состоится в Питтсбурге, в победу «Колорадо» верится гораздо больше. Несмотря на старания Малкина, «пингвины» проигрывают и много пропускают. Для пребывающих на подъёме «лавин» они выглядят лёгкой добычей. В этом сезоне подопечные Беднара демонстрируют отменный командный хоккей и очень много забивают. Вероятно, в ближайшее время они установят ещё немало уникальных достижений.

Ставка: победа «Колорадо» в матче за коэффициент 1.77.