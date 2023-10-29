«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ничего хорошего в дерби тен Хага не ждёт

29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.68. В случае если победит «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 5.00. На ничью можно сделать ставку за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 29 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (29.10.2023)

«Манчестер Юнайтед» очень тяжело вкатился в сезон. У команды Эрика тен Хага 15 очков, и это лишь восьмое место в турнирной таблице. Правда, последние два матча в АПЛ «МЮ» выиграл: чудесное спасение с «Брентфордом» и победа над аутсайдером «Шеффилдом» с одинаковым счётом 2:1. Был и успех в Лиге чемпионов с «Копенгагеном», здесь героем стал Андре Онана, отразивший пенальти на последних секундах. Очки «Юнайтед» с грехом пополам набирает, но цельную игру тен Хаг пока поставить не может. Впрочем, у него вылетела практически вся линия защиты: Ван-Биссака, Мартинес, Шоу, Маласиа — все эти парни не сыграют в дерби. Вот и приходится доставать из глубокого запаса Гарри Магуайра. Тот не подвёл — забил «Копенгагену».

«Манчестер Сити» пока тоже не на пике формы. Команда вылетела из Кубка лиги, а в АПЛ не так давно проиграла «Арсеналу». Но на фоне проблем «МЮ» у Пепа Гвардиолы всё отлично. Команда идёт в лидирующей группе АПЛ, а в Лиге чемпионов очковых потерь не допускает. В нужный момент Пеп переключит скорость и «Сити» ускорится. Но пока это время ещё не пришло. Не сыграет в манчестерском дерби из-за дисквалификации Мануэль Аканджи, а Кевин Де Брёйне по-прежнему лечится. Но и без них «горожане» выглядят достаточно уверенно.

Что может противопоставить обескровленный, разбалансированный «МЮ» такой команде Гвардиолы? Кажется, уповать команде Эрика тен Хага стоит только на магию домашних трибун и предельную самоотдачу, всё-таки это дерби. Но по последним матчам всё выглядит так, будто шансов у «красных дьяволов» нет. Мудрить здесь не стоит, рекомендуем ставку на гостевую победу «Манчестер Сити». Слишком в разном состоянии находятся команды. Поставить на успех «горожан» можно за 1.68 по линии Winline.

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Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.

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