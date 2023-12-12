«МЮ» — «Бавария»: разозлённый Кейн лишит тен Хага иллюзий

12 декабря состоится матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария». Начало – в 23:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 2.38. В случае если победят хозяева, сыграет коэффициент 2.75. На ничью можно сделать ставку за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария» 12 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Бавария» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария» (12.12.2023)

«МЮ» продолжает проводить несуразный сезон. Только-только кажется, что Эрик тен Хаг нащупал верное направление, как следует громкий провал. Вот и перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы разгромно проиграли скромному «Борнмуту» 0:3. А ведь после матча с «Челси» казалось, что всё не так плохо…

В Лиге чемпионов всё тоже печально. После пяти туров «Юнайтед» идёт на последнем месте, набрав четыре очка. Чтобы выйти в плей-офф, англичанам нужно на заказ победить «Баварию» и надеяться на то, что в параллельном матче «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграют вничью, лишив друг друга шансов. Сценарий не то чтобы фантастический, но с «Юнайтед» в этой Лиге чемпионов случаются такие конфузы, что поверить в этот расклад очень сложно. А ведь всё могло быть совсем по-другому, не начуди Андре Онана в игре с «Галатасараем». Но камерунец допустил результативные ошибки. И такие вещи случаются на протяжении всего сезона.

«Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе. Казалось бы, Томас Тухель может экспериментировать и давать шанс резервистам. Однако есть одно но. В минувшие выходные мюнхенцы получили чувствительнейшую оплеуху от «Айнтрахта» (1:5). Гнев болельщиков, критика экспертов — всё это подопечные Тухеля ощутили в полной мере. Теперь выход второго состава в Манчестере никто не поймёт. И это явно бьёт по шансам хозяев.

Да, «Бавария» без турнирной мотивации, но поражение в Бундеслиге заставит Томаса Тухеля сыграть на победу. Точно будет мотивирован и Гарри Кейн: английский бомбардир наверняка постарается огорчить хозяев. Уровень сбалансированности и мастерства также несопоставим. Поэтому всё-таки рекомендуем поставить на победу гостей. А «МЮ» нужно стабилизировать ситуацию на внутренней арене. Поставить на успех «Баварии» можно за 2.38.

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Ставка: победа «Баварии» за 2.38.

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