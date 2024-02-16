«Ман Сити» — «Челси». Гвардиоле и Холанду нужен рывок

17 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.35. Успех «аристократов» оценён в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 17 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (17.02.2024)

Отгремели первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. На 17 февраля запланировано семь встреч 25-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» на выезде без особого труда победили «Копенгаген» (3:1). Они установили уникальное достижение. Встреча стала для подопечных Хосепа Гвардиолы седьмой подряд в турнире, в которой им удалось забить три и более мячей. Ранее подобное не удавалось никому.

Одним из главных героев игры с «Копенгагеном» стал Кевин Де Брёйне. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Бельгиец пропустил из-за травмы чуть ли не половину сезона, но вернулся в состав «Манчестер Сити» в отличной форме. В последних семи встречах во всех турнирах он забил два мяча, а также отдал шесть голевых пасов.

Также совсем недавно оправился от травмы Эрлинг Холанд. В матче последнего тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0) он оформил дубль. Норвежец установил рекорд результативности лиги. Он забил больше голов, чем любой другой футболист в первых 50 матчах в АПЛ (51 мяч).

Теперь лазарет у «горожан» почти опустел, и даже дисквалификаций нет. Показатели обещают повыситься. С другой стороны, куда же ещё лучше? Подопечные Гвардиолы не знают поражений уже 12 матчей кряду во всех турнирах. Ничья при этом всего одна — с «Кристал Пэлас» (2:2). За этот период они пропустили только 11 мячей, а забили 32.

«Челси» гораздо менее стабилен, чем «Манчестер Сити». Если «горожане» ведут активную борьбу за победу в первенстве, то «синие» далеки от конкуренции даже за попадание в зону Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Они располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков.

На последнем отрезке сезона в выступлениях подопечных Маурисио Почеттино проглядывается некоторый прогресс. Связан он с тем, что оправились от повреждений некоторые важные игроки, в частности Кристофер Нкунку, признанный по итогам сезона-2021/2022 лучшим игроком Бундеслиги.

Тем не менее в лазарете у команды из Лондона по прежнему пребывает немало футболистов, в частности один из лидеров — Рис Джеймс. В том числе из-за его отсутствия «аристократам» сильно не хватает крепости в защите. В 24 матчах в чемпионате Англии они пропустили 40 мячей.

В последних 10 встречах в чемпионате Англии подопечные Почеттино одержали только пять побед, причём все очки они набрали во встречах с клубами из нижней части турнирной таблицы первенства. Уступили лондонцы «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Эвертону» (0:2), «Вулверхэмптону» (1:2 и 2:4), а также «Ливерпулю» (1:4).

Предлагаем поставить на то, что «Манчестер Сити» обыграет «Челси» и тотал больше 3.5 мяча, за коэффициент 2.70. В этом сезоне команды встречались только один раз — в Лондоне, и матч ознаменовался очень результативной ничьей — 4:4. Думается, предстоящая игра тоже будет насыщенной событиями, а также порадует наличием большого количества голов.

Статистика всецело за подобный исход. В 23 матчах в чемпионате Англии «горожане» забили 56 мячей — больше всех, но и пропустили по собственным меркам достаточно много — 25 голов. «Аристократы», в свою очередь, в 24 встречах в первенстве забили 41 гол.

Примечательно, что совсем недавно бывший наставник «Челси» и сборной Италии Антонио Конте поделился мнением, что Хосеп Гвардиола является лучшим тренером мира в современном футболе. С ним трудно не согласиться. В прошлом сезоне испанец выиграл с «горожанами» требл, и в текущем розыгрыше имеет хорошие шансы взять золотые медали АПЛ и Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 17 февраля 2024 года

«Манчестер Сити» пребывает на подъёме. Его оправившимся от повреждений лидерам не потребовалось много времени на возвращение былых кондиций. Дома подопечные Гвардиолы наверняка обыграют нестабильный «Челси». Благодаря стараниям Почеттино «аристократы» стали чаще забивать и цепляться за очки. Однако у них по-прежнему наблюдаются большие проблемы оборонительного характера.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.70.