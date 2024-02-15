«Интер» — «Салернитана». Симоне припомнит увольнение брата

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Салернитана». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.17. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Салернитана» 16 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Интер» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Салернитана» (16.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 24-го тура Серии А. На 16 февраля запланированы две игры 25-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Салернитану». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Интер» не знает поражений уже 17 туров кряду в чемпионате Италии. Ничьих при этом всего три — с «Болоньей» (2:2), «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1). Кажется, судьба Серии А предрешена. Отрыв «нерадзурри» от идущего на втором месте «Ювентуса» составляет уже семь очков. При этом у них есть игра в запасе.

В последних двух встречах в Серии А подопечные Симоне Индзаги победили как раз «старую синьору» (1:0) и «Рому» (4:2). Результаты не закономерны лишь в том плане, что «змеи» могли забить больше. Особенно это касается игры с «Ювентусом», в которой они создали множество голевых моментов. Если бы не защитники соперника и Войцех Щенсны, счёт был бы разгромным.

Впрочем, показатели «Интера» и без того выглядят устрашающе. В 32 матчах во всех официальных турнирах он забил 68 мячей. 22 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Также он отдал две результативные передачи. Аргентинец с большим отрывом возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

Помимо отличной результативности, у «нерадзурри» полный порядок в обороне. В среднем за игру они пропускают меньше всех в топ-чемпионатах Европы. Отдельной похвалы заслуживает Ян Зоммер. Швейцарский голкипер пребывает в отличной форме и регулярно радует спасениями.

Хотя главный виновник успеха — это, конечно же, Симоне Индзаги. Отлаженная им система работает безупречно. Недавно 47-летний специалист установил уникальное достижение. Он стал рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Италии. Тренер два раза становился обладателем трофея с «Лацио» и трижды — со «змеями».

У «Салернитаны» дела идут намного хуже, чем у «Интера». Она замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Сассуоло» составляет семь очков. С высокой долей вероятности по итогам сезона «гранатовые» вылетят во второй по значимости дивизион страны.

Команда из Салерно выиграла только 2 из 24 матчей в Серии А, а также семь раз сыграла вничью. За этот отрезок времени она забила только 20 голов, а пропустила 47 — больше всех. Не в последнюю очередь такая ужасная статистика обусловлена травмой Гильермо Очоа. Он вывихнул плечо во время игры за сборную с Гондурасом.

Впрочем, даже после возвращения Очоа в состав «морских коньков» ситуация не улучшилась. В последних шести турах в Серии А они не одержали ни одной победы. Вничью «Салернитана» сыграла с «Торино» (0:0). Уступила она «Ювентусу» (1:2), «Наполи» (1:2), «Дженоа» (1:2), «Роме» (1:2) и «Эмполи» (1:3).

Из-за неудовлетворительных результатов руководство «Салернитаны» приняло решение отправить младшего брата Симоне Индзаги — Филиппо в отставку. Новым главным тренером «морских коньков» стал Фабио Ливерани. Для команды смена наставника стала уже второй в этом сезоне.

Не приняли ли боссы «гранатовых» поспешное решение? При Филиппо показатели стали немного, но лучше. У «морских коньков» увеличилась результативность, плюс они стали реже пропускать в матчах с сильными соперниками. Маловероятно, что чехарда с тренерами благотворно отразится на команде.

Да и у старшего Индзаги наверняка будет ещё больше мотивации на предстоящий матч. Думается, он не оставит без внимания увольнение брата. Поставить на то, что «Интер» выиграет и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так.

В другой, дома, «морские коньки» спаслись от поражения на последней минуте. Невероятный гол забил Антонио Кандрева, но главным героем встречи стал Гильермо Очоа, совершивший целых 10 сейвов. Мексиканец установил рекорд по количеству парированных ударов в одном конкретном матче в Серии А. В этот раз подобного не ждём.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Салернитана» 16 февраля 2024 года

«Интер» продолжает демонстрировать потрясающий командный футбол и с каждым шагом приближается к скудетто. На «Сан-Сиро» подопечные Индзаги должны уверенно обыграть пребывающую в чёрной полосе «Салернитану». Может быть, очередная смена тренера взбодрит «морских коньков», но больше верится в то, что их игра и результаты станут только хуже.

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 1.98.