«Лион» — «Ницца». Ляказетт и Матич исправляют ситуацию

16 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Лион» — «Ницца». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они сомневаются с выбором фаворита: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «орлят» оценивается в 2.84. На ничью дают коэффициент 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лион» — «Ницца» 16 февраля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Лион» — «Ницца» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен за 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Ницца» (16.02.2024)

В самом разгаре чемпионат Франции. Игра 21-го тура Лиги 1 «Лион» — «Ницца» пройдёт 16 февраля на стадионе «Групама». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

В последней встрече чемпионата Франции «львы» победили на выезде «Монпелье» со счётом 2:1. Они владели мячом и нанесли 18 ударов по воротам, а соперник выбрал контратакующую модель, рассчитывая на прочную защиту. В первом тайме ошибка обороны «Лиона» привела к пропущенному мячу, но команда не опустила рук.

Пьер Саж в перерыве перестроил игру команды. Его подопечные пошли вперёд большими силами и забили два мяча. Голами отметились бывший игрок лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт и Максанс Какере. В полузащите полезно отработал опытный серб Неманья Матич. Напомним, он присоединился к клубу в зимнее трансферное окно.

«Лион» неудачно начал сезон, поэтому руководство команды отправило в отставку уже двух главных тренеров и их ассистентов. Сначала из-за неудовлетворительных результатов работы лишился Лоран Блан, а затем — Фабио Гроссо. На вакантное место прочили бывшего наставника «Зенита» Мирчу Луческу, но стороны к соглашению не пришли.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» назначили Пьера Сажа, который сумел вывести клуб из кризиса. «Львы» улучшили реализацию опасных моментов, и руководство решило доверить наставнику управлять командой до конца этого сезона.

Важную роль в схеме «Лиона» наставник доверяет Александру Ляказетту. 32-летний футболист очень хорошо себя проявляет. Он в этом сезоне Лиги 1 забил 11 мячей.

В последних пяти встречах в Лиге 1 «львы» выступили неплохо. Помимо «Монпелье», они победили «Нант» (1:0) и «Марсель» (1:0), а уступили «Гавру» (1:3) и «Ренну» (2:3).

Подопечные Пьера Сажа находятся на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 22 очка в 21 матче. Клуб выиграл шесть встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что дома «львы» провели 11 матчей, в которых одержали три победы.

«Ницца» в минувшем туре дома уступила «Монако» (2:3). Красно-белые владели инициативой и создали много опасных моментов. «Орлята» дважды по ходу матча восстанавливали паритет, но незадолго до окончания встречи россиянин Александр Головин принёс победу монегаскам.

В последних пяти встречах в Лиге 1 «орлята» выступили слабо. Помимо «Монако», они уступили «Ренну» (0:2), завершили вничью матч с «Брестом» (0:0), а победили «Ланс» (2:0) и «Метц» (1:0).

«Ницца» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков в 21 встрече. Клуб выиграл 11 матчей и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Франческо Фариоли провели 10 игр, в которых одержали четыре победы и пропустили девять мячей.

«Львы» показывают хороший результат в последних домашних матчах в Лиге 1. Кроме того, Пьер Саж внёс изменения в схему и раскрепостил игроков. «Ницца» слабо выступает на выезде и вряд ли сумеет победить. Рассмотрим ставку на то, что «Лион» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.23.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Ницца» 16 февраля 2024 года

Главный тренер «львов» нашёл оптимальную тактическую схему и воодушевил команду. В свою очередь, «орлята» на выезде выиграли только один из шести последних матчей. Тем не менее оборона является козырем подопечных Франческо Фариоли, которые пропустили в этом сезоне Лиги 1 всего 14 мячей, поэтому не ждём результативный матч.

Ставка: «Лион» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.23.