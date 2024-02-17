Экспресс на UFC 298 с коэффициентом 10.31: Топурия и Копылов станут авторами сенсаций

Зря эксперты считают их андердогами. Волкановски не отошёл от нокаута, а россиянин слишком силён, чтобы проиграть, находясь на пике.

Ночью 18 февраля состоится турнир UFC 298, в котором нас ожидает большое количество очень интересных поединков. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.31 на самые яркие бои основного карда.

Прогноз на бой Энтони Эрнандес — Роман Копылов

Очень приятно видеть, что этот бой наконец-то состоялся после первоначальной попытки сделать его несколько месяцев назад, но оба бойца выглядят готовыми показать свой лучший результат в субботу. Они одержали по четыре победы подряд в последних поединках.

Энтони Эрнандес чувствует себя более чем комфортно, побеждая соперников в партере. Он очень точен в нанесении ударов (62%) и отлично умеет прибавлять в агрессии, когда соперник устаёт. Если ему удастся заставить Копылова досрочно опустошить свой бензобак, у Эрнандеса будет отличный шанс перевести россиянина на канвас и одержать победу сабмишеном.

Однако Романа будет нелегко повалить, и он будет угрожать нокаутом на протяжении всех трёх раундов. Мы давно не видели, чтобы он дрался на длительной дистанции, поэтому в схватке с таким выносливым соперником, как Энтони Эрнандес, ему, возможно, придётся использовать кардио.

В целом мы склоняемся к тому, что победа достанется Роману. Этот бой намного ближе, чем можно предположить. Будет интересно посмотреть, что произойдёт, если Копылов окажется на спине, но его предыдущие бои говорят о том, что он сможет отказаться от тейкдаунов и сохранить бой в стойке. Кроме того, он наносит более сильные удары. Ставки на его победу принимают за 2.20.

Прогноз на бой Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

Этот бой давно ожидался, и нам не терпится увидеть поединок двух лучших грэпплеров мира. Будет интересно посмотреть, кто будет бить первым и будет ли Двалишвили стремиться к тейкдауну, как это было в его предыдущем бою.

Если Мераб сможет взвинтить темп и перевести соперника на канвас, то преимущество будет на его стороне. Однако ему нужно быть осторожным, чтобы не попасться на контратаки и не получить удар при попытке провести тейкдаун. На данном этапе карьеры у него лучше кардио, поэтому ожидаем, что он будет давить на Сехудо, наращивая темп, который выдержать 37-летнему спортсмену будет тяжело.

Генри Сехудо будет полностью готов к тому, что Двалишвили будет использовать свои борцовские навыки. Однако Сехудо уже намекнул, что уйдёт на пенсию, если не выиграет этот бой, а это не лучший настрой перед испытанием такого уровня. С другой стороны, это поможет ему раскрепоститься и сбросить давление.

В конечном счёте мы считаем, что Мераб выиграет этот бой только за счёт выносливости. Грузин тренируется вместе с прошлым соперником Сехудо — Алджамейном Стерлингом, который наверняка рассказал о его слабых сторонах. Предлагаем ставку на победу Двалишвили единогласным решением судей за 2.15.

Прогноз на бой Александр Волкановски — Илия Топурия

Справедливости ради стоит отметить, что Александр Волкановски не просто находится на пороге величия, вступая в этот бой. Он уже велик, о чём говорит его прозвище, и победа, скорее всего, сделает его лучшим бойцом в полусреднем весе. Вот только Илия Топурия обладает почти непревзойдённой динамикой и уверенностью в себе.

Более того, Волкановски переживает худшее поражение в своей карьере — нокаут от чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева, который разрушил его шансы стать обладателем титула в двух дивизионах. Конечно, Великий прекрасно восстановился после первого поражения россиянину, победив Яира Родригеса, но то поражение не было таким жёстким, как последнее.

Если бы не этот поединок, можно было бы отдать предпочтение австралийцу в бою с Топурией. Матадор на протяжении всей своей карьеры в октагоне был, несомненно, великолепен. Он выиграл шесть поединков подряд в UFC, доведя свой общий рекорд до 14-0, и большинство побед были одержаны одним и тем же способом. В сущности, испанец стремится измотать своих соперников молотящими ударами, а затем повалить их на землю, чтобы избить или просто отправить в нокаут.

Конечно, в бою с Джошем Эмметтом он продемонстрировал больше самообладания и мастерства, так как, оправившись от нокдауна, он практически по винтикам разобрал соперника, нанося ему удары и лоу-кики. Однако неторопливый Эмметт был совсем другим соперником, не таким как Волкановски. Учитывая, что чемпион редко попадает под удары — даже Махачева — и трижды смог выиграть у Макса Холлоуэя, трудно представить, что его можно вывести из строя с помощью подхода Топурии.

По сути, у Ильи есть шансы на победу, так как Волкановски уже не тот, что был после поражения нокаутом от Махачева. Если Великий хотя бы приблизится к тому уровню, на котором он дрался до этого, то этот поединок не должен стать для него проблемой. Предлагаем сделать ставку на победу Топурии за 2.15.

Экспресс на бои UFC 298

Ставка 1: победа Копылова в бою с Эрнандесом за 2.20.

Ставка 2: победа Двалишвили в бою с Сехудо единогласным решением за 2.15.

Ставка 3: победа Топурии в бою с Волкановски за 2.15.

Общий коэффициент: 2.20 Х 2.15 Х 2.15 = 10.31.