«Рубин» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на игру 26-го тура РПЛ в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Урал».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.05.

«Казанцы проводят неплохой сезон. Команда Рашида Рахимова практически обезопасила себя от вылета и теперь старается забраться как можно выше. В последнем матче «Рубин» неожиданно для многих в гостях обыграл «Зенит». за весь матч команда из Петербурга нанесла 30 ударов в сторону ворот казанцев, но и «Рубин» в обороне не отсиживался, на их счету 13 ударов. Судьба матча решилась во втором тайме, Мирлинд Даку и Александр Мартынович забили и принесли команде из Казани победу. Теперь «Рубин» девятый и отстаёт от пятого места лишь на три очка.

«Урал» всё ещё находится в зоне стыков, в прошлом туре команда минимально уступила «Ростову». Единственный гол на свой счёт записал Роналдо. Календарь благоволит екатеринбуржцам, из всех команд, борющихся за сохранение прописки в элите, у них он, пожалуй, самый простой. После «Рубина» команд Виктора Гончаренко сыграет с «Балтикой», «Факелом» и «Оренбургом». Лишь в последнем туре придётся играть с непростым соперником — с ЦСКА в Москве.

«Рубин» показывает нестабильный, но интересный футбол, команда никого не боится и готова любому дать бой. Предположу, что в домашней игре казанцы не оступятся, тем более что впервые за долгое время есть возможность финишировать достаточно высоко в турнирной таблице. Моя ставка: «Рубин» не проиграет + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».