Кучеров неудержим, Марченко подсобит Овечкину. Экспресс на НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ продолжается борьба за места в плей-офф. У команд остаётся всё меньше времени для решения своих задач. На последнем отрезке придётся прибавлять. Мы собрали экспресс с коэффициентом 7.22 на матчи.

Прогноз на матч «Каролина» — «Бостон»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Харрикейнз» и «Брюинз» уже решили свои задачи и досрочно вышли в плей-офф НХЛ. Они занимают две первые строчки в таблице Атлантического дивизиона. Остался только один нерешённый вопрос — кто завершит регулярку в роли лидера? Пока шансов больше у «Бостона», опережающего «Каролину» на четыре очка.

«Харрикейнз» и так находились в отличной форме, а с появлением в составе Евгения Кузнецова прибавили ещё. Россиянин в 13 матчах за «ураганов» забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Нет сомнений, что он будет только прибавлять. В последних двух встречах «Каролина» всухую победила «Детройт» (4:0) и «Монреаль» (3:0). В одной из этих игр записал себе в актив шат-аут Пётр Кочетков.

«Бостон» тоже подходит к матчу с двумя победами кряду. «Брюинз» выиграли у «Вашингтона» (3:2 Б) и «Нэшвилла» (3:0). Примечательно, что последние игры клубов завершились с тоталом меньше 4.5 шайбы. Кажется, тренерский штаб команд стал больше времени и внимания уделять обороне перед стартом плей-офф. Это правильное решение. Очень тяжело выявить победителя в такой равной и принципиальной встрече. Мы же рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95.

Прогноз на матч «Коламбус» — «Айлендерс»

«Блю Джекетс» уже ничего не нужно. Хоккеистам просто хочется доиграть сезон и начать готовиться к следующему. Команда знатно пошумела благодаря своей самоотверженной игре в нападении, но тренер закрывал глаза на оборону. Именно в «Коламбусе» в этом сезоне раскрылись россияне: Воронков, Проворов, Марченко и Чинахов. Последний травмирован, трое же остальных по-прежнему приносят результат.

«Синие мундиры» выиграли две последние встречи, прервав серию поражений длиной в шесть матчей. Они помогли «Вашингтону», обыграв «Питтсбург» (4:3 Б), а в минувшей игре победили «Колорадо» (4:1). Российские хоккеисты вновь могут подсобить Александру Овечкину, если обыграют «Айлендерс». Подопечные Патрика Руа занимают пятое место в таблице Столичного дивизиона, отставая от «Кэпиталз» на очко.

«Айлендерс» — крепкая команда, знающая свои цели и выполняющая задачи, поставленные тренером. Но подопечные Руа играют под давлением, а «Коламбус» раскрепощён, да ещё и почувствовал в очередной раз вкус победы. Все хоккеисты спокойно выходят на лёд и радуют болельщиков. Они на последнем месте — этим всё сказано. Поэтому мы предлагаем поставить на то, что «Блю Джекетс» не проиграют, за 1.90.

Прогноз на матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Молнии» пока находятся в зоне уайлд-кард в таблице Атлантического дивизиона. Они отстают от «Торонто» на четыре очка и опережают «Детройт» на девять. Особо переживать Никите Кучерову не о чем, кроме как о возможности стать лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона. Он уже обновил свой рекорд по результативности за регулярку.

Играть «Тампе» предстоит с отчаявшимся «Монреалем». «Канадиенс» занимают последнее место в таблице Атлантического дивизиона и уже давно не претендуют на плей-офф. Видимо, это и помогает команде показывать отличные результаты. Она выиграла четыре из пяти последних встреч. Причём обыграли «красные» «Сиэтл» (5:1), «Колорадо» (2:1), «Филадельфию» (4:1) и «Флориду» (5:3). Игра без оглядки на результат и давления помогает демонстрировать совершенно иной уровень хоккея.

Поэтому «молниям» будет очень тяжело, да ещё и выступать они будут на выезде. Но у «Тампа-Бэй» есть неудержимый Никита Кучеров, который стремится набирать очки и забивать голы в каждой встрече. Учитывая с каким рвением играет «Монреаль», матч обещает получиться результативным. В таком случае лучшей ставкой будет индивидуальный тотал Кучерова больше 0.5 шайбы за 1.95. А встречу, вероятнее всего, выиграют «Канадиенс».

Экспресс на 5 апреля

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Каролина» — «Бостон» за 1.95.

Ставка 2: «Коламбус» не проиграет «Айлендерс» за 1.90.

Ставка 3: Никита Кучеров забьёт в матче «Монреаль» — «Тампа-Бэй» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.90 Х 1.95 = 7.22.