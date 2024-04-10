«Виктория Пльзень» — «Фиорентина». Итальянцы попадут в ловушку

В игре чешского клуба всё продумано до мелочей. Он редко ошибается в таких важных встречах.

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Виктория Пльзень» — «Фиорентина». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 1.97. Шансы красно-синих оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виктория Пльзень» — «Фиорентина» 11 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Виктория Пльзень» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют красно-синие, сыграет коэффициент 1.53. Гол «фиолетовых» доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Виктория Пльзень» — «Фиорентина» (11.04.2024)

Начинается очень важный этап в еврокубках. Права на ошибку у клубов практически не остаётся. На 11 апреля запланированы встречи 1/4 финала Лиги конференций. В одной из них «Виктория Пльзень» будет принимать «Фиорентину» на стадионе «Дусан Арена – Места Плзне». Начало игры – в 19:45 мск.

Красно-синие неплохо проводят этот сезон. Они демонстрируют высокий уровень игры, отличаются стабильностью и очень редко проигрывают. Сложно поверить в то, что с такой игрой «Виктория Пльзень» не является лидером в чемпионате Чехии. Она располагается лишь на третьем месте в таблице, отставая от «Спарты» и «Славии» на 12 и 13 очков соответственно.

14 матчей не проигрывают подопечные Мирослава Коубека в Лиге конференций. Они без особого труда прошли квалификацию, а затем выиграли свою группу со 100-процентным результатом. Причём соперников не назовёшь простыми – загребское «Динамо», «Астана» и «Балканы». Как минимум хорватский и казахстанский клубы могли спутать карты чехам.

В итоге же «Виктория Пльзень» выиграла у каждой из этих команд, пропустив за весь групповой этап только один гол. Защита и игра на контратаках – главные преимущества подопечных Коубека. В 1/8 финала Лиги конференций красно-синие не без заминки прошли швейцарский «Серветт» — 0:0, 0:0 (3:1 пен.). Опять же, по игре в защите к ним нет претензий.

«Фиорентина» не должна допускать недооценку. Иначе сразу же за неё поплатится. К сожалению, последние результаты «лилий» стабильными назвать невозможно. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает три встречи. За это время подопечные Винченцо Итальяно проиграли «Милану» (1:2) и «Ювентусу» (0:1), а вничью завершили матч с «Ромой» (2:2). Хотя стоит сделать скидку на уровень соперников – он очень высок.

В Кубке Италии «фиолетовые» дома выиграли у «Аталанты» со счётом 1:0. Лишь бы этого преимущества хватило для прохода дальше. В 1/8 финала Лиги конференций «Маккаби» из Хайфы неожиданно оказал достойное сопротивление «Фиорентине». В первом матче «лилии» одержали волевую победу со счётом 4:3, а в ответной встрече сыграли вничью – 1:1.

Что касается выездной игры подопечных Винченцо Итальяно, то она ужасна. Они выиграли всего один из восьми последних гостевых матчей. Это и была волевая победа в Лиге конференций с израильским клубом. Отсюда можно сделать только один вывод – у «Виктории Пльзень» есть шансы как минимум на ничью.

Мы рекомендуем поставить, что красно-синие не проиграют с коэффициентом 1.85. Они уверенно держат оборону, отлично выступают при своих болельщиках и более стабильны, чем «лилии». К тому же «Фиорентина» всё равно будет держать в уме, что у неё есть ещё одна попытка пройти дальше в домашней встрече. Вот в ней Итальяно и выложит все козыри.

Прогноз и ставки на матч «Виктория Пльзень» — «Фиорентина» 11 апреля 2024 года

У чешского клуба есть отличная возможность не проиграть. В его пользу говорят более стабильные результаты, умение цепляться за важные игры, грамотная оборона и контратаки. «Фиорентина» в последнее время не является эталоном надёжности, но свои шансы в нападении использует часто. Жаль, что таковых будет немного. Игра вторым номером принесёт красно-синим как минимум ничью. «Лилиям» лучше брать за ориентир ответный матч.

Ставка: «Виктория Пльзень» не проиграет за 1.85.