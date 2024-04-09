Царукян выйдет на Махачева, Гэтжи с титулом BMF. Чего ждать от UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. Это одно из главных, если не главное событие 2024 года в мире единоборств! Целая россыпь мощных и даже уникальных в своём роде поединков. Рассказываем, чего ждать от турнира.

Во сколько начало UFC 300 и где смотреть турнир

Время начала турнира – в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 300

В рамках турнира запланированы следующие поединки:

Алекс Перейра – Джамал Хилл;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Иржи Прохазка – Александар Ракич;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт.

Главный бой — Перейра vs Хилл

Главный бой вечера — поединок за титул в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и первым номером рейтинга Джамалом Хиллом.

Для Перейры это будет первая защита титула. После поражения от Исраэля Адесаньи он поднялся в категорию выше и разобрался с соперниками: сначала раздельным решением победил Яна Блаховича, а потом нокаутировал Иржи Прохазку. Теперь на его пути Джамал Хилл.

Этот боец завоевал титул, победив Гловера Тейшейру, но затем отказался от защиты из-за травмы. Но он остаётся первым номером рейтинга.

Оба бойца — ярко выраженные ударники, поэтому исход боя максимально непредсказуем. Букмекеры дают чуть больше шансов Перейре, поставить на его победу можно за 1.73. На победу Хилла можно сделать ставку за 2.16, а ничья идёт за 53.0.

Перейра настолько уверен в победе, что уже заявил, что готовится возглавить два номерных турнира подряд: вслед за UFC 300 и UFC 301. Впрочем, уверенности не занимать и Хиллу.

Соглавный бой — Вэйли Чжан vs Сяонань Янь

Историческое событие для Китая — национальная разборка за чемпионский пояс UFC. Чжан держит титул в женском минимальном весе: в ноябре 2022 года она завоевала его в поединке с Карлой Эспарзой, а позднее защитила, победив Аманду Лемос.

Сяонянь в своём последнем бою победила Джессику Андраде. Рекорд этой спортсменки в UFC — восемь побед и два поражения.

Букмекеры однозначно на стороне действующей чемпионки — на неё дают коэффициент 1.20, в то время как на соперницу — 4.80.

Бой за титул BMF — Гэтжи vs Холлоуэй

Необычный титул «Самого опасного парня» ввели в 2019 году, когда Нейт Диаз предложил подраться Хорхе Масвидалю. После ухода последнего о титуле забыли, но вспомнили в 2023 году, когда Джастин Гэтжи победил Дастина Порье. Теперь Джастину предстоит защищать звание в поединке против Макса Холлоуэя. Это первая в истории защита пояса BMF.

Гэтжи — фаворит, ведь сопернику пришлось подниматься в вес выше. Поставить на Джастина можно за 1.58. Но и Холлоуэю есть чем ответить: он прибавил в ударной мощи, а в грэпплинге он точно сильнее Гэтжи. Шансы гавайца оценили котировкой 2.45. Этот бой точно нужно смотреть!

Кто выйдет на Махачева? Царукян vs Оливейра

Ещё одно важное событие главного карда — поединок претендентов Чарльза Оливейры и Армана Царукяна. Победитель получит возможность сразиться за титул с Исламом Махачевым. Бразилец уже дрался с Исламом и проиграл ему, правда, смог оправиться от той неудачи.

Царукян — более молодой боец, мог добраться до титула и раньше но неожиданно уступил Матеушу Гамроту. К чести Армана, он сделал выводы из той неудачи и сейчас идёт на серии из трёх побед над Дамиром Исмагуловым, Жоакимом Силвой и Бенеилом Дариушем.

Букмекеры считают фаворитом более молодого и, если хотите, голодного до побед Царукяна. Поставить на его успех можно за 1.44, в то время как на Оливейру предлагают коэффициент 2.88.

И это только главные бои турнира! UFC 300 ставит рекорд по количеству бывших и действующих чемпионов организации в один вечер — их будет сразу 12. Не пропустите!